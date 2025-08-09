Pronostican lluvias en el Zulia en las próximas horas

Este sábado 9 de agosto, el estado Zulia se encuentra bajo condiciones meteorológicas inestables, con cielo mayormente nublado y episodios de lluvias que podrían intensificarse en horas de la tarde, según reportes del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh).

Las precipitaciones en la región zuliana se presentan de forma intermitente, con posibilidad de descargas eléctricas y ráfagas de viento, especialmente en zonas del sur del estado y áreas cercanas a la Sierra de Perijá. Las autoridades locales instan a la población a tomar precauciones ante posibles crecidas de ríos, deslizamientos o interrupciones en vías terrestres.

Además del Zulia, se registran lluvias en otros estados del occidente y sur del país, incluyendo Táchira, Mérida, Trujillo, Barinas, Apure, Portuguesa, Lara, Yaracuy, Cojedes, Carabobo, Aragua, Guárico, Miranda, Distrito Capital, Anzoátegui, Falcón, así como en zonas del Delta Amacuro, el sureste de Bolívar, Amazonas y nuestra Guayana Esequiba.

Foto: Marieta Romero

Noticia al Día / Inameh