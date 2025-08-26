Proponen transformar antiguo retén de Bella Vista en centro integral de atención animal

En un esfuerzo conjunto por promover el bienestar animal y fortalecer el vínculo comunitario, diversas instituciones públicas y organizaciones sociales se reunieron en las instalaciones del antiguo retén de Bella Vista para presentar el proyecto del Centro Animalista Integral y Rescate Organizado (CAIRO).

La iniciativa es impulsada por Misión Nevado, la Secretaría de Ambiente, Tierra y Ordenación del Territorio de la Gobernación del estado Zulia, el Centro Rafael Urdaneta, consejos comunales, comités de protección animal, y organizaciones no gubernamentales como el movimiento Gatos en Situación de Calle.

El proyecto CAIRO tiene como propósito principal rehabilitar el espacio del antiguo retén para convertirlo en un centro de atención integral que ofrezca servicios orientados al cuidado de animales en situación de calle, al tiempo que se convierte en un punto de encuentro para la comunidad. Se contempla la creación de áreas de atención veterinaria, espacios de adopción responsable, jornadas educativas y actividades de sensibilización.

“Nuestro objetivo es construir las bases para un futuro mejor donde la vida de todas las criaturas sea valorada y respetada”, expresaron los voceros del proyecto, quienes destacaron que esta propuesta busca consolidar una cultura de respeto hacia la vida animal en el estado Zulia.

La frase que acompaña el espíritu de esta iniciativa —“Porque la capacidad de amar es infinita”— resume el compromiso de los actores involucrados con la construcción de una sociedad más empática, solidaria y consciente.

El proyecto CAIRO se encuentra en fase de formulación y convocatoria, y sus promotores invitan a sumar voluntades para hacer realidad este espacio de transformación social y protección animal.

