PSUV Zulia y GPPSB marchó en respaldo al presidente Nicolás Maduro

Miles de personas se concentraron este lunes 11 de agosto, en la calle 86 de Maracaibo, para respaldar al presidente Nicolás Maduro, en una multitudinaria marcha en la que participaron los 17 alcaldes de la entidad zuliana.

A la convocatoria asistió el gobernador del Zulia, Luis Caldera, la primera dama regional, Roselyn López de Caldera, las principales autoridades del Concejo Municipal de Maracaibo entre las que destaca su presidenta, Jessy Gascón, la presidenta del CLEZ, Magdelys Valbuena, el diputado Arnoldo Olivares y diferentes personalidades del buró político del PSUV y del GPPSB.

Noticia al Día / Avance

Fotos: Wilberth Marval