Viernes 19 de septiembre de 2025
Al Dia

Realizan jornada de limpieza integral en la plaza Danelo Badell de Maracaibo

Según informó Namik Torres, director general de Sedepar, el despliegue se realizó en tiempo récord gracias a la activación inmediata de los equipos técnicos

Por Andrea Guerrero

Realizan jornada de limpieza integral en la plaza Danelo Badell de Maracaibo
Foto: Agencia
En respuesta a solicitudes vecinales, la plaza Danelo Badell, ubicada en la urbanización La Pícola de la parroquia Juana de Ávila, fue objeto de una jornada de limpieza integral ejecutada por cuadrillas del Servicio Desconcentrado de Plazas y Parques (Sedepar) y del Servicio Desconcentrado de Cementerios Municipales (Sedecema).

El operativo incluyó labores de poda controlada, desmalezamiento, barrido manual, recolección de desechos y revisión del sistema de alumbrado en el tramo comprendido entre la calle 43A y la avenida 15P. Según informó Namik Torres, director general de Sedepar, el despliegue se realizó en tiempo récord gracias a la activación inmediata de los equipos técnicos.

“Cada plaza es un punto de encuentro y convivencia. Nuestro deber es mantenerlas limpias, seguras y dignas para todos”, expresó Torres, quien también indicó que la jornada se realizó por instrucciones del alcalde Gian Carlo Di Martino.

La intervención forma parte del plan de recuperación de espacios públicos que adelanta la Alcaldía de Maracaibo en distintas parroquias de la ciudad. Con esta acción, la plaza Danelo Badell vuelve a estar disponible para el disfrute de la comunidad, en condiciones óptimas para niños, jóvenes y adultos.

Noticia al Día / Nota de prensa

Zulia

Realizan jornada de limpieza integral en la plaza Danelo Badell de Maracaibo

Según informó Namik Torres, director general de Sedepar, el despliegue se realizó en tiempo récord gracias a la activación inmediata de los equipos técnicos
Canonización

Alcaldía de Maracaibo junto al sector privado construirán plaza en honor a José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles

El proyecto de una nueva plaza en la Urb. San Jacinto de Maracaibo, dedicado al Dr. José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles, se materializará mediante una iniciativa de trabajo mancomunado entre el sector privado, el ayuntamiento marabino y residentes de la comunidad.
Al Dia

La critican por flaca: Aquí la vemos divina

Flaca. La actriz venezolana Coraima Torres, conocida por su icónico papel en la telenovela "Kassandra", ha sido objeto de controversia…
Al Dia

Venezuela escala una posición en el ranking mundial de beisbol

El país consolidó su posición dentro del top 5 mundial

