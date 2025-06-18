Rehabilitado el CDI del sector Valle Frío en Maracaibo

El Gobierno nacional, en coordinación con la Gobernación del estado Zulia, entregó completamente rehabilitados el Centro de Diagnóstico Integral (CDI) y la Sala de Rehabilitación Integral (SRI) de Valle Frío, ubicados en la parroquia Olegario Villalobos del municipio Maracaibo.

Según informó el gobernador del estado Zulia, Luis Caldera, la rehabilitación de ambas infraestructuras de salud se realizó con recursos del Gobierno nacional a través del Ministerio del Poder Popular para la Salud, con el objetivo de fortalecer la atención médica en la zona. La intervención incluyó la incorporación de 159 equipos nuevos y el reasfaltado de las vías aledañas para facilitar el acceso al centro.

El CDI ofrecerá servicios de odontología, rayos X, consultas para adultos mayores, pediatría, ginecología, laboratorio, oftalmología, endoscopia, ecografía y electrocardiograma. También contará con emergencia las 24 horas y unidad de cuidados intensivos.

Por su parte, el SRI brindará atención en fisiatría, terapia de lenguaje, magnetoterapia, electroterapia, hidroterapia, parafina, diatermia, infrarrojo y contará con un gimnasio terapéutico.

Durante el acto inaugural, Caldera estuvo acompañado por el candidato a la alcaldía de Maracaibo, Giancarlo Di Martino, y por autoridades del Ministerio de Salud, quienes destacaron el rol del programa Barrio Adentro y del Plan Cayapa de Salud en la consolidación de estos espacios asistenciales.

Noticia al Día / Nota de prensa