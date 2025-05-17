Rendirán homenaje a Astolfo Romero "El Parroquiano" a 25 años de su partida con un tema escrito por Neguito Borjas

Este 17 de mayo, Gaiteros del Pozón rinde un sentido y emotivo homenaje a Astolfo Romero, "El Parroquiano", al conmemorarse 25 años de su partida. Para recordar al célebre gaitero zuliano, el grupo estrenará un tema inédito de la pluma de Neguito Borjas.

“Parroquianadas”, es título del tema que canta Endri Méndez y con el que se celebra la vida y legado de Astolfo Romero.

Astolfo Romero, conocido como “El Parroquiano”, fue un destacado cultor del género gaitero, galardonado con todos los premios dentro de este ámbito. Su ingenio y capacidad para componer gaitas y parrandas con un lenguaje sencillo, cargado de alegría y humor, le valieron su reconocido apodo.

Durante su trayectoria, Romero cantó y grabó con emblemáticas agrupaciones como Koquimba y Coquivacoa. Además, fue fundador y director del conjunto Maragaita. Su talento lo llevó a ser el gaitero que más compuso y cantó temas que exaltaban nuestra idiosincrasia, convirtiéndose en sinónimo de zulianidad y autenticidad.

Entre su valioso legado se encuentra una amplia lista de triunfos musicales, incluyendo éxitos como “El Barbero”, “El Mercado de los Buchones”, “Entre palos y alegrías” y “Guarapachando”.

Trágicamente, cuando Astolfo Romero decidió retornar a Maragaita, un paro cardíaco lo sorprendió el 20 de mayo del 2000, justo después de grabar el tema “Ave cantora”, escrito para su amigo Betulio Medina. A pesar de su partida, sus conocimientos musicales siguen siendo reconocidos y valorados por los grandes exponentes de la gaita.

