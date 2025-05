Robótica zuliana brilla en el torneo First Tech Challenge Italia Championship 2025

Las Delegaciones Zulianas de Robótica e Inteligencia Artificial continúan cosechando victorias al obtener el segundo y tercer puesto en el Torneo FIRST Tech Challenge Italia Championship 2025, consolidando de esta forma el talento y la innovación de nuestra región en el ámbito tecnológico.

El FIRST Tech Challenge Italia 2025 es un torneo de Robótica internacional que invita a equipos de escuelas y comunidades del mundo a competir en un evento de Robótica FIRST.

La primera Delegación Zuliana, Team Ka’i, se destacó en la competencia al obtener el segundo lugar y recibir el Inspire Award, un reconocimiento que resalta su espíritu de colaboración y su impacto positivo en la comunidad. Gracias a su sobresaliente desempeño, el equipo ha logrado obtener un pase para el FIRST Championship en Houston, Texas. Cabe destacar que por primera vez en la historia un equipo venezolano logra clasificarse al Houston FIRST Championship, siendo esta la competencia de FIRST a nivel de equipos más importante del mundo.

Este increíble grupo estuvo conformado por los jóvenes zulianos: María Fernanda Bastardo del Colegio Altamira, María Laura Shortt, Colegio Maristas; Emperatriz Parra, U.E.E Reinaldo Martín; Mary Carmen Paz, Colegio la Merced; Saúl Atencio, U.E.E Carmelita Morales, e Iván Gittens del Colegio Santa Ana.

Por su parte, la Delegación Zuliana de Robótica, Team Audaces, también dejó su huella al conquistar el tercer lugar y recibir el Inspire Award, lo que les permite clasificar al European Premier Event en Holanda, siendo este el evento más importante de FIRST a nivel Europeo. Este logro refleja el arduo trabajo y la dedicación de los jóvenes talentos, quienes han demostrado que con esfuerzo y pasión se pueden alcanzar metas ambiciosas.

Este grupo estuvo conformado por Víctor Pérez, Ricardo Ríos, Manuel Faría, Alek Caliman, Juan José Galiz, Álvaro Rodríguez, María Cristina Pérez, Sergio Fernández, Santiago Abrahams, Camila Velázquez, Alejandro Luzardo, Ana Fuenmayor y David Molina. Todos estudiantes del Colegio El Claret.

Ambos equipos han sido un ejemplo de perseverancia y creatividad, inspirando a futuras generaciones en Venezuela. La participación en estos torneos no solo resalta las habilidades técnicas de los estudiantes, sino que también promueve la importancia de la educación STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) en el país.

A su vez, las delegaciones fueron lideradas por Emanuel Andrade, presidente del Instituto de Inteligencia Artificial y Robótica de la Gobernación del estado Zulia; Samuel Paz, directivo de la Selección de Robótica; los mentores Carlos Méndez, Paulo Ferray y Sebastián Guadagnini.

Con estos logros, el Zulia y Venezuela se posicionan como un referente de creatividad e innovación en el ámbito de la Robótica y la Inteligencia Artificial a nivel internacional.

