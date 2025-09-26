San Francisco celebra la “Noche de Boleros” en honor a Felipe Pirela

La Alcaldía de San Francisco, junto al Instituto Público Municipal de la Cultura “Juan de Dios Martínez”, invita a toda la comunidad a disfrutar de una velada inolvidable este viernes 26 de septiembre con la celebración de la “Noche de Boleros”, un evento especial en homenaje al reconocido cantante venezolano Felipe Pirela, conocido como el Bolerista de América.

La actividad se llevará a cabo en la Concha Acústica del Instituto de Cultura “Juan de Dios Martínez” a partir de las 6:00 PM, y contará con la presentación estelar de la Big Band San Francisco, acompañada de invitados especiales que rendirán tributo al legado musical de Pirela con interpretaciones cargadas de sentimiento, nostalgia y pasión.

Este evento forma parte de la programación cultural impulsada por la Alcaldía de San Francisco para fortalecer la identidad musical del municipio y rendir homenaje a figuras emblemáticas de la música venezolana. La entrada es libre y se espera la asistencia de familias, melómanos y amantes del bolero de todas las edades.

Noticia al Día / Nota de prensa