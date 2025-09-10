Sedemat inicia operativo de fiscalización publicitaria en Maracaibo para sincerar datos tributarios

El Servicio Desconcentrado Municipal de Administración Tributaria (Sedemat), adscrito a la Alcaldía de Maracaibo, ha puesto en marcha un amplio operativo de fiscalización con el objetivo de actualizar la base de datos de contribuyentes que utilizan vallas publicitarias y otros medios de promoción visual en la ciudad.

Durante una entrevista concedida al periodista Rafael Galicia en su programa A8 Columnas, el gerente de fiscalización del Sedemat, Giovanni Marcano, explicó que el proceso busca corregir irregularidades detectadas en el sistema de declaración de publicidad.

Lee también: Sedemat estudia ocho propuestas del empresariado bajo el convenio beneficios fiscales para obras públicas

“Nos hemos encontrado con una ciudad saturada de anuncios, pero con serias debilidades en la información tributaria. Muchas empresas declaran por debajo del valor real o no declaran en absoluto”, señaló.

El operativo contempla la verificación física de los elementos publicitarios instalados en Maracaibo, así como la revisión de las declaraciones presentadas por los contribuyentes. Según Marcano, el propósito es “determinar sobre base cierta si lo que se paga al municipio corresponde con lo que realmente está instalado”.

La ordenanza municipal vigente establece criterios específicos para el cálculo de tributos por publicidad, diferenciados por tipo de anuncio y ubicación. Sin embargo, el Sedemat ha detectado desviaciones que afectan la recaudación fiscal del municipio. “Hay casos en los que se paga por avisos inexistentes, y otros en los que se omite declarar una gran cantidad de publicidad activa”, agregó el funcionario.

Aunque el proceso se ha catalogado como una fiscalización, Marcano aclaró que en esta etapa se trata de una exhortación voluntaria. Las empresas están siendo invitadas a acudir a las oficinas del Centro de Documentación Municipal para presentar sus planteamientos y actualizar su información.

Además, se solicita la colaboración de las compañías encargadas de producir y colocar vallas, a fin de identificar con precisión los contribuyentes responsables.

Noticia al Día