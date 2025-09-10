Miércoles 10 de septiembre de 2025
Sedemat inicia operativo de fiscalización publicitaria en Maracaibo para sincerar datos tributarios

Según Marcano, el propósito es “determinar sobre base cierta si lo que se paga al municipio corresponde con lo que realmente está instalado”

Por Andrea Guerrero

Sedemat inicia operativo de fiscalización publicitaria en Maracaibo para sincerar datos tributarios
Foto: Agencia
El Servicio Desconcentrado Municipal de Administración Tributaria (Sedemat), adscrito a la Alcaldía de Maracaibo, ha puesto en marcha un amplio operativo de fiscalización con el objetivo de actualizar la base de datos de contribuyentes que utilizan vallas publicitarias y otros medios de promoción visual en la ciudad.

Durante una entrevista concedida al periodista Rafael Galicia en su programa A8 Columnas, el gerente de fiscalización del Sedemat, Giovanni Marcano, explicó que el proceso busca corregir irregularidades detectadas en el sistema de declaración de publicidad.

“Nos hemos encontrado con una ciudad saturada de anuncios, pero con serias debilidades en la información tributaria. Muchas empresas declaran por debajo del valor real o no declaran en absoluto”, señaló.

El operativo contempla la verificación física de los elementos publicitarios instalados en Maracaibo, así como la revisión de las declaraciones presentadas por los contribuyentes. Según Marcano, el propósito es “determinar sobre base cierta si lo que se paga al municipio corresponde con lo que realmente está instalado”.

La ordenanza municipal vigente establece criterios específicos para el cálculo de tributos por publicidad, diferenciados por tipo de anuncio y ubicación. Sin embargo, el Sedemat ha detectado desviaciones que afectan la recaudación fiscal del municipio. “Hay casos en los que se paga por avisos inexistentes, y otros en los que se omite declarar una gran cantidad de publicidad activa”, agregó el funcionario.

Aunque el proceso se ha catalogado como una fiscalización, Marcano aclaró que en esta etapa se trata de una exhortación voluntaria. Las empresas están siendo invitadas a acudir a las oficinas del Centro de Documentación Municipal para presentar sus planteamientos y actualizar su información.

Además, se solicita la colaboración de las compañías encargadas de producir y colocar vallas, a fin de identificar con precisión los contribuyentes responsables.

Nepal reabre su principal aeropuerto tras 24 horas de cierre por disturbios del movimiento "GeneraciónZ"

Néstor Lorenzo: “Donde no hay estructura a la par de grandes países, es muy difícil competir"

Gobierno ratifica que el retorno a las aulas será el 15 de septiembre

Contabilizan 18 muertos en un ataque de un grupo ligado al Estado Islámico en la RD del Congo

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 10 de septiembre de 2025

Titulares de la prensa nacional para este miércoles 10 de septiembre

Úrsula Corberó Anuncia su Embarazo

Cristiano Ronaldo se convirtió en el máximo goleador histórico de las Eliminatorias Mundialistas

Barcelona anuncia que el duelo ante Valencia se disputará en el Estadio Johan Cruyff

Desde microtraficantes hasta casos de corrupción abarca el DCDO en el Zulia

Cantante de Andy y Lucas se hizo una rinoplastia y se le desformó la nariz por no cuidarse

La Vinotinto Sub-16 culminó su participación en el Four Nations con revés ante Israel

El dominicano Wander Franco fue ingresado a una clínica por crisis de salud mental

Se desploma la Ministra de Salud de Suecia en plena presentación de su cargo

Águilas del Zulia confirman la presencia de Andry Lara para la temporada

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Asesinan a tiros al secretario municipal de Pradera mientras veía el partido de fútbol entre Colombia y Venezuela en una plaza

Reemplazarán billetes de 20 y 100 dólares: Entérese si habrá implicaciones en el efectivo circulante en Venezuela

Sedemat inicia operativo de fiscalización publicitaria en Maracaibo para sincerar datos tributarios

Onda tropical N° 34 entrará hoy al territorio venezolano

Titulares de la prensa nacional para este miércoles 10 de septiembre

Onda tropical N° 34 entrará hoy al territorio venezolano

En zonas del Lago de Maracaibo, se espera formación de mantos nubosos asociados a precipitaciones variables
Activan servicio ‘El Gaitero’: Llegando el AGUA en estas cuatro parroquias de Maracaibo y San Francisco

El cronograma de abastecimiento fue difundido por Hidrolago

Onda tropical N° 34 entrará hoy al territorio venezolano

En zonas del Lago de Maracaibo, se espera formación de mantos nubosos asociados a precipitaciones variables
Asesinan a tiros al secretario municipal de Pradera mientras veía el partido de fútbol entre Colombia y Venezuela en una plaza

Una mujer resultó herida en el hecho y trasladada a un hospital de esta localidad de Valle del Cauca


