Sepa qué artistas se presentarán en el encendido en las plazas de la República e Indio Mara

Maracaibo da la bienvenida a la época más bonita del año con el encendido navideño en las plazas de la República y Indio Mara este miércoles 1 de octubre, a partir de las 5:00 de la tarde.

Con este acto, la municipalidad se sumó al llamado del presidente Nicolás Maduro para dar inicio a las festividades decembrinas en todo el país, promoviendo un mensaje de paz y armonía entre todos los venezolanos.

El alcalde de Maracaibo, Giancarlo Di Martino, extendió una invitación a toda la comunidad a asistir “a este hermoso momento que nos une como marabinos, zulianos, venezolanos, en un mismo sentir por la paz, por la fraternidad entre todos”.

Un doble encendido con música y alegría



A partir de las 5:00 de la tarde, ambos espacios se iluminaran de forma simultánea con sus luces navideñas. Las plazas, rehabilitadas por el Servicio Desconcentrado de Plazas y Parques (Sedepar), en los sectores Indio Mara (Cacique Mara) y 5 de Julio (República), fueron decoradas con elementos propios de la Navidad para llenarlas de luz, música y alegría, marcando el inicio de una temporada que une a las familias maracaiberas.

Los espacios ofrecieron actividades culturales, presentaciones musicales y zonas de disfrute para grandes y pequeños.

El momento culminante llegó al caer la noche con un acto central en la Concha Acústica de la plaza República. Cientos de luces se encendieron junto a un gran show musical para dar la bienvenida oficial a la Navidad. La cartelera de presentaciones incluyó artistas como Elder Dayán, Roberto Antonio, La Melodía Perfecta, Alitasía, Roberto González, Feeling Dúo, Las Chicas del Can, Valentina y Gaiteros de Corazón.

La Alcaldía reiteró la invitación a toda la ciudadanía para el evento que se llevará a cabo este miércoles 1 de octubre a partir de las 5:00 p.m.

Noticia al Día/Nota de prensa Alcaldía