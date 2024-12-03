Abdenago requiere una cirugía para dos aneurismas cerebrales

Abdenago Montero, de 42 años, se encuentra ante una de las pruebas más difíciles de su vida.

Montero requiere de una delicada cirugía para extirpar dos aneurismas cerebrales, una condición que pone en riesgo su vida.

Ante la urgencia de la intervención, Abdenago ha iniciado una campaña para recaudar los fondos necesarios para cubrir los costos de la operación y los materiales médicos indispensables.

También el afectado solicita: Venda Kerly ( 2) Pega loka ( 1), Cloruro de Sodio al 20 %, Adquisión de 4 Clips para clipaje de Aneurisma, Alquiler de Craneotoma, Alquiler de equipo de microcirugía + Disectores de Rothon.

Noticia al Día