Néstor Luis Alvarado requiere ayuda urgente para operación de cataratas

Néstor Luis Alvarado, un hombre de 72 años residente en la parroquia Manuel Dagnino de Maracaibo, hace un llamado público a las autoridades y entes gubernamentales para conseguir apoyo económico y someterse a una cirugía de cataratas, una intervención que requiere con suma urgencia.

Alvarado ha visto su calidad de vida afectada por esta condición y, debido a la falta de recursos, él y su familia no pueden cubrir los costos de la operación. La cirugía es indispensable para evitar que su visión continúe deteriorándose.

La familia de Néstor Luis hace un llamado a la solidaridad y a la acción de las instituciones públicas para que le brinden la ayuda necesaria en este momento tan crítico.

¿Cómo puede ayudar?



Las personas interesadas en apoyar a Néstor Luis pueden comunicarse directamente con él o con sus familiares.

Teléfono: 0414.619.39.74

Dirección de residencia: Calle 111, avenida 33E, detrás de las Residencias El Pinar, en el barrio Los Pinos, parroquia Manuel Dagnino, municipio Maracaibo.

