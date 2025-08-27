Miércoles 27 de agosto de 2025
Servicio Público

Néstor Luis Alvarado requiere ayuda urgente para operación de cataratas

La cirugía es indispensable para evitar que su visión continúe deteriorándose.

Por Ernestina García

Néstor Luis Alvarado requiere ayuda urgente para operación de cataratas
Néstor Luis Alvarado, un hombre de 72 años residente en la parroquia Manuel Dagnino de Maracaibo, hace un llamado público a las autoridades y entes gubernamentales para conseguir apoyo económico y someterse a una cirugía de cataratas, una intervención que requiere con suma urgencia.

Alvarado ha visto su calidad de vida afectada por esta condición y, debido a la falta de recursos, él y su familia no pueden cubrir los costos de la operación. La cirugía es indispensable para evitar que su visión continúe deteriorándose.

La familia de Néstor Luis hace un llamado a la solidaridad y a la acción de las instituciones públicas para que le brinden la ayuda necesaria en este momento tan crítico.

¿Cómo puede ayudar?


Las personas interesadas en apoyar a Néstor Luis pueden comunicarse directamente con él o con sus familiares.

Teléfono: 0414.619.39.74

Dirección de residencia: Calle 111, avenida 33E, detrás de las Residencias El Pinar, en el barrio Los Pinos, parroquia Manuel Dagnino, municipio Maracaibo.

Noticia al Día

Temas:

