Tormenta eléctrica y lluvias intensas azotan el centro y sur de Maracaibo

Desde la madrugada de este jueves, una onda tropical activa ha comenzado a impactar con fuerza el estado Zulia, generando precipitaciones de intensidad variable, actividad eléctrica y ráfagas de viento en varios sectores del municipio Maracaibo y zonas cercanas al lago.

El fenómeno fue reportado por el comunicador zuliano Oniel Castellanos, quien publicó en su cuenta de Instagram (@onielcastellanos) que:

“Lluvias fuertes a localmente intensas, con actividad eléctrica y ráfagas de viento sobre Cabimas y áreas del lago de Maracaibo. La onda tropical avanza hacia San Francisco, Maracaibo y otras ciudades de la región”.

Según el pronóstico del Inameh, se trata de una de las ondas tropicales que se desplazan sobre el norte costero venezolano, con alta probabilidad de generar lluvias en el occidente del país, especialmente en el estado Zulia.

Las autoridades locales exhortan a la población a tomar precauciones ante posibles afectaciones por este sistema atmosférico, que podría intensificarse en las próximas horas.

Noticia al Día