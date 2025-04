Un kilo de papas 40 bolívares ¡Por Dios!

El equipo reporteril de Noticia al Día salió este lunes siete de octubre a los mercados populares de Maracaibo, para hacer un recorrido y evaluar los precios de los distintos productos de primera necesidad, que integran la canasta alimentaria de los venezolanos.

Durante este sondeo, Wendy Rodríguez, comentó que los precios de las verduras están muy elevados: "Para el sueldo que pagan en el país los precios están altos, un kilo de papa cuesta 40 bolívares, mientras que el sueldo mínimo es 160 bsf, entonces de verdad para el sueldo que se gana es bastante caro".

Sin embargo, aun así, un vendedor de Las Pulgas afirmó que en el centro tienen los alimentos más económicos y para él, es mejor comprar en ese lugar que en cualquier supermercado, ya que según sus propias palabras "todos los barrios bajan al centro, el pueblo viene para acá".

Araceli Infante, propietaria de un puesto de comida, comentó que los precios están económicos, no obstante, algo que genera una confusión en los consumidores es el cambio de divisas, ya que en los supermercados se encuentran los precios, según lo determina el banco central: "Pero yo no puedo recibir al banco central (BCV), porque donde yo compro la mercancía me lo reciben al paralelo y yo tengo que venderlo así".

En este sentido, una compra semanal de medio kilo de las verduras en Las Playitas, se gastaría mínimo cinco dólares y lo más costoso que se puede llegar a pagar es entre 20 y 25 dólares. En algunos sitios de ventas de comida mantienen sus ventas de acuerdo a la tasa del dólar que fije el banco central, pero otros prefieren venderla al paralelo.

Al evaluar el aspecto económico del país, es importante recordar la importancia que los negocios tengan una única tasa para vender, debido a que las tasas diferentes generan problemas al banco central que emiten los dólares por debajo de lo que vale en el mercado, siendo un aspecto negativo para la economía porque disminuye la reserva de divisas, es decir, el efectivo y otros activos que tienen los bancos centrales.

El hecho de que haya negocios con diferentes tasas, genera una competencia desigual, ya que, no es lo ideal que unas empresas manejen una tasa y otros utilicen otra diferente; por esa razón el mercado de divisas debe ser único, y para que las cosas funcionen de la mejor forma, es necesario que la tasa del banco central este igual a la del mercado o en su caso contrario, que este igual la tasa del mercado que la del banco central.

Lo importante es que el propietario de cada negocio, en función de sus necesidades y según su realidad económica, tenga libertad de fijar una tasa y no se mantenga esta competencia desigual en los mercados, que no beneficia la economía, a los consumidores, ni a los mismos vendedores.

