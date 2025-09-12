Un muerto y dos heridos en accidente de tránsito en Cachamana, Machiques de Perijá

Un trágico accidente en la localidad de Cachamana, parroquia Río Negro de Machiques de Perijá, cobró la vida de una persona y dejó dos heridos, la tarde del miércoles 10 de septiembre.

Una camioneta Dodge Ram de color blanco, que transportaba a cinco pasajeros, perdió el control, provocando el infortunio.

Imagen: cortesía

El vehículo se dirigía desde Encontrados hasta Maracaibo, cuando, por razones aún desconocidas, el conductor perdió el control. Una comisión del Cuerpo de Bomberos de Machiques se trasladó al lugar para realizar labores de rescate y brindar atención a los afectados.

Lamentablemente, una de las ocupantes, identificada como Paola Chávez , falleció a causa de las heridas sufridas en el accidente. Otras dos pasajeras, Ariana García (36) y Valeria Solana (18), fueron atendidas en un centro médico privado en Machiques. Hasta ahora se desconocen la identidad y el estado de salud de los demás ocupantes del vehículo.

Las autoridades competentes están investigando las circunstancias exactas del accidente. Se espera que en las próximas horas se ofrezca más información sobre el estado de salud de los heridos y se dé a conocer la identidad de los demás pasajeros.

Noticia Al Dia / Arelys Munda