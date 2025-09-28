UNT vuelve a Cristo de Aranza donde realizó otra jornada social

En UNT la democracia social no es sólo un fin que significa compromiso político, medidas de redistribución del ingreso o regular la economía del país en la búsqueda del bienestar de la gente, sino que es la calle, la barriada o el sector popular donde a diario ayuda, asiste o socorre a los más vulnerables, estando o no en funciones de gobierno.

En cumplimiento de ese postulado la gente del partido de la casita azul movió a su dirigencia en la parroquia Cristo de Aranza II, liderados por el concejal Alejandro Fernández, en otra jornada desarrollada en el sector La Ranchería, donde las madres de familia, sus hijos menores y personas de la tercera edad recibieron atención médica y social.

Foto: Cortesía

Fernández dijo que más de cien personas de La Ranchería fueron evaluadas por médicos y el equipo de salud, ofreciéndoles a los menores examen cardiovascular escolar, desparasitación, control de presión arterial, "Arepazo Power", pinta caritas a niños y niñas, donación de setenta vasos para el comedor de la escuela "Adela Lozano" y el obsequio de pañales y kit para recién nacidos a parturientas de muy escasos recursos.

El equipo humano que hizo posible esta nueva jornada, además del concejal Alejandro Fernández, lo integraron Jacqueline Portillo, legisladora; Jacqueline Romero, secretaria general parroquial de UNT; José Ludovic de organización; Luismel Méndez, responsable electoral; Gabriel Palencia de la juventud; la médico Lidy Piña de salud y Ana Quijada, secretaria política, entre otros.

Foto: Cortesía

"Desde temprano la receptividad de la gente fue importante con la atención a más de 92 familias que permitió la entrega de 87 exámenes cardiovasculares. Aparte de eso atendimos a más de 57 niños con desparasitación, pinta caritas y les entregamos un "Arepazo Power" que estamos llevando a las parroquias que ayuda a alimentar a los menores y a gente muy necesitada", aseguró.

Explicó, –ya concluyendo–, que este tipo de esfuerzo significa estar presente a diario en las comunidades "dando cara y rostro social a toda la gestión que hemos venido cumpliendo como concejal y dirigente del partido que representamos. Ha sido una jornada social hecha con mucho cariño que demuestra que la democracia social es de puertas abiertas en favor de la gente".

Foto: Cortesía

Nota de Prensa