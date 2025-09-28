Domingo 28 de septiembre de 2025
Zulia

UNT vuelve a Cristo de Aranza donde realizó otra jornada social

La gente del partido de la casita azul movió a su dirigencia en otra jornada en La Ranchería, donde las madres de familia, sus hijos menores y personas de la tercera edad recibieron atención médica y social

Por Christian Coronel

En UNT la democracia social no es sólo un fin que significa compromiso político, medidas de redistribución del ingreso o regular la economía del país en la búsqueda del bienestar de la gente, sino que es la calle, la barriada o el sector popular donde a diario ayuda, asiste o socorre a los más vulnerables, estando o no en funciones de gobierno.

En cumplimiento de ese postulado la gente del partido de la casita azul movió a su dirigencia en la parroquia Cristo de Aranza II, liderados por el concejal Alejandro Fernández, en otra jornada desarrollada en el sector La Ranchería, donde las madres de familia, sus hijos menores y personas de la tercera edad recibieron atención médica y social.

Foto: Cortesía

Fernández dijo que más de cien personas de La Ranchería fueron evaluadas por médicos y el equipo de salud, ofreciéndoles a los menores examen cardiovascular escolar, desparasitación, control de presión arterial, "Arepazo Power", pinta caritas a niños y niñas, donación de setenta vasos para el comedor de la escuela "Adela Lozano" y el obsequio de pañales y kit para recién nacidos a parturientas de muy escasos recursos.

El equipo humano que hizo posible esta nueva jornada, además del concejal Alejandro Fernández, lo integraron Jacqueline Portillo, legisladora; Jacqueline Romero, secretaria general parroquial de UNT; José Ludovic de organización; Luismel Méndez, responsable electoral; Gabriel Palencia de la juventud; la médico Lidy Piña de salud y Ana Quijada, secretaria política, entre otros.

Foto: Cortesía

"Desde temprano la receptividad de la gente fue importante con la atención a más de 92 familias que permitió la entrega de 87 exámenes cardiovasculares. Aparte de eso atendimos a más de 57 niños con desparasitación, pinta caritas y les entregamos un "Arepazo Power" que estamos llevando a las parroquias que ayuda a alimentar a los menores y a gente muy necesitada", aseguró.

Explicó, –ya concluyendo–, que este tipo de esfuerzo significa estar presente a diario en las comunidades "dando cara y rostro social a toda la gestión que hemos venido cumpliendo como concejal y dirigente del partido que representamos. Ha sido una jornada social hecha con mucho cariño que demuestra que la democracia social es de puertas abiertas en favor de la gente".

Foto: Cortesía

Nota de Prensa

Temas:

UNT vuelve a Cristo de Aranza donde realizó otra jornada social

José Miguel Rivas lanza:

José Miguel Rivas lanza: "El Intercambio"

Magaly, en una casa humilde, con dos hijos inválidos y uno con cáncer, dice: “Vivir así es morir

Magaly, en una casa humilde, con dos hijos inválidos y uno con cáncer, dice: “Vivir así es morir"

Detuvieron a

Detuvieron a "Los Rusos" con 290 vapers de contrabando en Táchira

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

