Vuelve a temblar en Bachaquero en menos de 12 horas

Según reportes del servicio geológico nacional, se han contabilizado seis movimientos telúricos desde horas de la madrugada, el más reciente ocurrido a las 10:41 a.m., con una magnitud de 3.9 y una profundidad de apenas 5 kilómetros.

El epicentro del último evento se ubicó a 57 kilómetros al este de Bachaquero, zona que ha concentrado la mayoría de los temblores registrados este día.

Las autoridades locales, en coordinación con Protección Civil, han activado protocolos de monitoreo y prevención ante la posibilidad de réplicas. Hasta el momento no se han reportado personas afectadas.

Se recomienda a la población mantenerse informada a través de canales oficiales y revisar sus planes de emergencia familiar.

Noticia al Día