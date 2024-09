Yo no tengo nada, lo que soy es pobre: Profesor Nelson Bracho Díaz, referente del deporte regional en los años 70 y 80

Sentado sobre una vieja silla de mimbre en las afueras de su casa, pasa los días y las noches el profesor Nelson de los Reyes Bracho Díaz, a sus 91 años de edad. Su única compañía son tres pequeños felinos a quienes cuida como si fuesen sus propios hijos. A veces, sus vecinos le dan el almuerzo o la cena, dependiendo de la hora que sea, pues, siempre sale a una iglesia mormona a la cual pertenece.

Nelson de los Reyes Bracho Díaz es un luciteño de otrora, de esos que llegó a codearse con el Monumental Ricardo Aguirre, con El Bolerista de América, Felipe Pirela y con el grande liga Luis Aparicio. Fue profesor titulado de Educación Física, egresado de La Universidad del Zulia en el año 1.968, de larga y reconocida trayectoria en el ámbito deportivo de la región por su vocación al trabajo y enseñanzas.

Profesor Nelson de los Reyes Braco Diaz. Foto: Xiomara Solano.

No obstante, a pesar de haber sido un deportista profesional (especializado principalmente en atletismo y boxeo) que siempre trabajó de la mano con las comunidades, sobre todo con la parroquia Santa Lucía, actualmente habita en condiciones precarias e insalubres, ya que tiene su vivienda atestada de objetos que recolectó en la calle con la intención de venderlos como material reciclable, los cuales le impiden entrar a la misma. Lo que más abunda en el inmueble son botellas de plástico.

Por ello, pasa sus días y noches en la parte de afuera del inmueble o en la plaza de Los Sapos, que está a menos de 10 metros de distancia y la cual limpia, eventualmente, por las mañanas. Manifiesta ser a sus 91 años de edad un hombre sano, sin problemas de hipertensión, diabetes o sobrepeso, pero sus talones y pies hinchados es indicador de que pudiera padecer problemas de circulación.

Nelson de los Reyes pasa los días sentado en la parte de afuera de su casa, la cual está llena de basura y de botellas plásticas. Foto: Cortesía

"Yo no tengo nada, yo lo que soy es pobre. Nunca en mi vida he bebido ni fumado, mi trabajo siempre fue de la mano con la juventud y la preparación física. Quiero que me ayuden a limpiar mi casa, necesito botar toda la basura que está adentro y que no me deja ni caminar cuando entro a buscar algo. También quisiera que le pusieran servicio eléctrico y de agua potable. Duermo afuera de mi casa sentado en una silla porque adentro no puedo y ya no tengo fuerzas para limpiar ese desastre", expresó el profesor.

Profesor Nelson de los Reyes Braco Diaz. Foto: Xiomara Solano.

Sus vecinos y quienes lo conocen desde que era un hombre en pleno uso de sus facultades físicas y mentales, lo ayudan consecutivamente dándole comida, la cual comparte con sus gatos. Cómo no tiene agua, muchas veces se baña con el agua que agarra de un grifo que hay en la pequeña plaza. Allí a veces, cuando está de ánimo, juega dominó con sus vecinos, sin beber ni fumar.

El profesor duerme afuera de su casa sentado en su silla de mimbre. Foto: Cortesía.

Lava su ropa sin jabón en un tobo plástico de pintura y la pone a secar en ganchos de ropa que cuelga en la plaza o en rejas de casas aledañas. Pasa la mayor parte de sus días sentado en una vieja silla de mimbre sobre la cual coloca una cobija y un cojín para estar mas cómodo. Relataron algunos vecinos que cuando se baña, lo hace con la misma ropa que tiene puesta para que nadie lo vea desnudo.

"Tengo 10 años sin cobrar mi pensión del Instituto Regional del Deporte del estado Zulia, estoy en la carraplana. Mi esposa vive en los Puertos de Altagracia pero estamos separados. Tengo dos hijos pero viven en el extranjero y tengo años sin verlos. Uno se llama Antonio Viloria López (42) y vive en Australia. La otra se llama Nohemí Bracho (30) y está en los Estados Unidos", dijo Nelson de los Reyes.

El profesor Nelson de los Reyes hizo un llamado a los entes gubernamentales de la región para que algún instituto de previsión socia, le ayude con la limpieza de su casa, le habiliten un sanitario en el que pueda hacer sus necesidades fisiológicas y también le restituyan el servicio eléctrico y de agua potable. También requiere una cama y al menos un ventilador para que no lo sofoque el calor.

Profesor Nelson de los Reyes Braco Diaz. Foto: Xiomara Solano.

Noticia al Día / José Gregorio Flores