Zulia amanece con lluvias dispersas y cielo nublado

Para las próximas seis horas, entre las 06:00 y las 12:00 HLV, se prevé nubosidad parcial en buena parte del territorio nacional, con zonas específicas bajo condiciones de lluvia.

En el estado Zulia, se estima la presencia de áreas nubladas acompañadas de precipitaciones de intensidad variable, especialmente en sectores del occidente y la región sur del Lago.

Además del Zulia, se esperan condiciones similares en los estados Bolívar, Amazonas, norte de Delta Amacuro, Nueva Esparta, este de Sucre, partes de Miranda, Aragua, Falcón, Lara, Apure, Barinas, Portuguesa y la región andina.

En estas zonas, la nubosidad podría estar acompañada de lluvias de intensidad variable, propias del comportamiento atmosférico de la temporada.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) continúa monitoreando la evolución de los sistemas atmosféricos para emitir alertas oportunas.

Noticia al Día / Inameh