A los poderes del Estado Mayor exijo celeridad, eficiencia y justicia severa: Maduro

El presidente de la República, Nicolás Maduro, al cumplirse tres meses de las elecciones presidenciales celebradas el pasado 28 de julio y en las que el CNE lo dio como ganador, exigió al los poderes del Estado celeridad, eficiencia y justicia severa para avanzar en los cambios que necesita la República.

A través de un mensaje publicado en su Instagram, el Jefe de Estado aseguró que desde su Gobierno se están dando importantes pasos hacia la construcción de una Venezuela prospera y en paz.

“La batalla por la Paz la estamos ganando, será una nueva victoria frente al golpismo y el fascismo”, escribió Nicolás Maduro junto a un video en donde rememoró parte de la campaña electoral y la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que ratifica su victoria.

Noticia al Día/RRSS