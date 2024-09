Actores de Telemundo siguen practicando el dialecto maracucho en el set de grabación

Definitivamente, los maracuchos no dominan el mundo porque no quieren, y es que durante las grabaciones de la nueva producción dramática de la cadena Telemundo, "Sed de venganza’ ya se ha hecho costumbre ver cómo tratan de imitar nuestro particular dialecto.

Un nuevo video captó a la actriz Fefi Oliveira, originaria de Maracaibo con una "frescolita" a cuestas y al entrar al set de grabación se topó con Danilo Carrera, protagonista de la historia y a quien mejor le sale imitar el acento maracucho.

"Mirá Danilo a mí me están diciendo que vos te merecéis la ciudadanía maracucha", expresó Fefi a lo que el ecuatoriano respondió con un gran y gesticulado "vergación… eso lo que más quiero".

"¿Tú sabes por qué y quiero irme pa’ allá pa’ Venezuela?, pa ganar rial", dijo entre risas Danilo, mientras acomodaba las mangas de su camisa para seguir grabando una escena.

El actor colombiano Sebastián Carva por su parte dijo: "Estoy esperando que me traigan mi frescolita" y Fefi se la entregó, pero no quedó muy contento porque no era la original hecha en Venezuela.

De Maracaibo pal mundo

Del elenco del nuevo dramático de Telemundo no sólo Fefi es nacida en Maracaibo, también lo es el actor Rodolfo Salas, quien por cierto ha estado en el top de las series más vistas de Netflix con ‘Perfil Falso’, misma que tendrá una segunda temporada y se espera que se estrene el próximo año 2025.

Salas además hizo el papel antagónico y era malo, muy malo en la novela ‘Vuelve a mí’ de Telmundo, protagonizada por el cubano William Levy y la mexicana Zamadhi Zendejas.

Y varias chicas de vestuario y maquillaje también son de Maracaibo, en conclusión, talento para exportar.

