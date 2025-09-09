Martes 09 de septiembre de 2025
Agosto fue el tercer mes más caliente a nivel global: Según Copernicus

En un comunicado de Copernicus indicó que, "las temperaturas alrededor del mundo estuvieron mayormente por encima de la media, especialmente en el hemisferio norte"

Por Candy Valbuena

Agosto fue el tercer mes más caliente a nivel global: Según Copernicus
Foto: Archivo/EFE
El pasado mes de agosto fue el tercero más cálido del planeta desde que hay registros, mientras que el suroeste europeo vivió este año en esos 31 días la tercera mayor ola de calor del verano, que estuvo acompañada de grandes incendios.

Según publicó el Servicio de Cambio Climático Copernicus (C3S) del programa espacial europeo, la temperatura global del aire en el planeta alcanzó los 16,60 °C, es decir 0,49 °C por encima de la media del periodo entre 1991-2020.

Respecto a los meses de agosto de 2023 y 2024, el mes pasado fue un 0,22 °C más fresco, aunque en ese periodo de tiempo este año la temperatura del planeta estuvo por encima 1,29 °C de la media estimada para la era preindustrial, entre 1850 y 1900.

De junio a agosto, la media global de la temperatura fue la tercera más alta registrada, con un valor 0,47 °C superior a la media del periodo comprendido entre 1991 y 2020, una calidez que sólo quedó por detrás de los registros de los veranos boreales de 2023 y 2024.

"Las temperaturas alrededor del mundo estuvieron mayormente por encima de la media, especialmente en el hemisferio norte", según indicó Copernicus en un comunicado.

Tercera ola de calor e incendios

"En el suroeste de Europa, el mes trajo la tercera mayor ola de calor del verano, acompañada de grandes incendios forestales", señaló la subdirectora de Copernicus, Samantha Burgess, antes de apuntar la "urgencia de reducir emisiones y también la necesidad crítica de adaptarse a eventos climáticos extremos cada vez más frecuentes e intensos".

Para toda Europa, el verano boreal (de junio a agosto) fue el cuarto más cálido registrado, con una temperatura mayor en 0,90 °C a la media del periodo 1991 y 2020.

En suelo europeo, la temperatura media de agosto fue de 19,46 °C, lo que representa 0,30 °C por encima de la temperatura media de agosto del periodo 1991-2020, según los datos de Copernicus, que precisó que el mes pasado quedó fuera del grupo de los 10 agostos más cálidos desde que hay registros.

"La península ibérica y el suroeste de Francia se vieron especialmente afectados por la ola de calor", precisó Copernicus, que indicó que el mes de agosto fue más húmedo que la media en el noreste de España, el sur de Francia, Alemania, Suiza, la mayor parte de Italia, las costas del mar Adriático, gran parte de Escandinavia y del este europeo.

Sin embargo, para Europa occidental, central y meridional, "agosto fue más seco que la media".

Temperatura del mar a 20,82 °C

Por otro lado, la temperatura de la superficie del mar en la parte central del planeta alcanzó en agosto los 20,82 °C, lo que constituye el "tercer valor más alto de los registros del mes", aunque está 0,16 °C por debajo del récord de calidez marcado en agosto de 2023.

Pese a ello, ese valor, indica que el "mar se mantiene inusualmente caliente", según Burgess.

Respecto al hielo en los polos, Copernicus dio cuenta de un retroceso en agosto en el mar Ártico, que se encuentra actualmente en camino de llegar a su mínimo de superficie helada.

Ese extremo se espera ocurra este mes, después de que en agosto dicho nivel se encontrara un 12 % por debajo de la media del periodo 1991-2020.

Dicho porcentaje es el octavo valor más bajo para agosto, según los registros de Copernicus.

En el polo opuesto, la superficie de hielo del mar Antártico mostraba el mes pasado una capa helada un 7 % por debajo de la media, el tercer registro más bajo para un mes de agosto.

Lee también: Persisten las altas temperaturas en Maracaibo por el fenómeno de la declinación solar este martes 9-Sept

Noticia al Día/Con información de EFE

Temas:

