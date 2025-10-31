Águilas inicia serie ante Caribes en el nido

Águilas del Zulia vuelve al Luis Aparicio "El Grande" de Maracaibo este viernes para enfrentar a los Caribes de Anzoátegui, cumpliendo el tercer compromiso de serie entre ambas novenas en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP).

El primer pitcheo entre zulianos y anzoatiguenses será a partir de las 7.00 pm. De momento, los orientales han vencido a los rapaces en dos juegos, colocando la serie particular 2-0 tras barrer en Puerto La Cruz el pasado 24 de octubre.

La transmisión del juego será televisada por Meridiano Tv y 1 Baseball, en Beisbol Play por YouTube se podrá seguir jugada a jugada, mientras que por Éxitos 89.7 escuchar la transmisión del juego a través del circuito radial de las Águilas del Zulia.

