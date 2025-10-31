Viernes 31 de octubre de 2025
Cardenales remonta ante Tigres en Barquisimeto

Jeferson Quero fue el protagonista del triunfo tras conectar el vuelacerca que selló la remontada larense

Por Daniel García

Cardenales remonta ante Tigres en Barquisimeto
Foto: LVBP
En un duelo de alta intensidad, Cardenales de Lara logró revertir una desventaja de tres carreras y se llevó la victoria 6-4 frente a Tigres de Aragua en el estadio Antonio Herrera Gutiérrez.

El equipo visitante, dirigido por Oswaldo Guillén, había tomado la delantera con cuatro anotaciones entre el tercer y cuarto episodio, incluyendo un cuadrangular de Leobaldo Piña. Sin embargo, la ofensiva larense respondió con firmeza: Ali Sánchez y Eduardo García descontaron, y Jeferson Queto, quien selló la remontada con su tercer jonrón de la temporada, impulsando dos para la causa de los emplumados.

A pesar del revés, Tigres se mantiene como líder de la tabla con récord de 9-6, mientras que el cuadro crepuscular sigue recuperándose, dejando marca de 6-7, con dos lauros consecutivos.

