Cardenales remonta ante Tigres en Barquisimeto

En un duelo de alta intensidad, Cardenales de Lara logró revertir una desventaja de tres carreras y se llevó la victoria 6-4 frente a Tigres de Aragua en el estadio Antonio Herrera Gutiérrez.

El equipo visitante, dirigido por Oswaldo Guillén, había tomado la delantera con cuatro anotaciones entre el tercer y cuarto episodio, incluyendo un cuadrangular de Leobaldo Piña. Sin embargo, la ofensiva larense respondió con firmeza: Ali Sánchez y Eduardo García descontaron, y Jeferson Queto, quien selló la remontada con su tercer jonrón de la temporada, impulsando dos para la causa de los emplumados.

A pesar del revés, Tigres se mantiene como líder de la tabla con récord de 9-6, mientras que el cuadro crepuscular sigue recuperándose, dejando marca de 6-7, con dos lauros consecutivos.

