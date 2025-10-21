Águilas visita a Tigres en el inicio de la segunda semana de la LVBP

Águilas del Zulia arranca su segunda semana de acción visitando este martes 21 de octubre a los Tigres de Aragua en el estadio José Pérez Colmenares de Maracay, donde el primer lanzamiento está pautado para las 7.00 pm.

Los rapaces buscarán sumar su tercer triunfo de la campaña para escalar en la tabla de posiciones, mientras que los bengalíes aspiran lograr su quinta victoria y afianzarse en la cima del campeonato.

Este encuentro representa el quinto compromiso para los zulianos y el primero fuera de casa en la presente temporada.

La voz de "Play Ball" se escuchará a partir de las 7.00 pm, con transmisión en vivo por 1 Baseball y Beisbol Play.

