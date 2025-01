AN convoca a diálogo político para revisar las leyes electorales este 3-Oct

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, convocó a un diálogo político para este jueves 3 de octubre con la oposición venezolana para revisar y ajustar la legislación electoral.

Rodríguez convocó a todos los partidos y movimientos a un “diálogo político” a fin de recibir propuestas para la reforma de “todas las leyes electorales”, la cual aseguró que se hará antes de que termine este año.

Durante la sesión ordinaria del pasado martes, Rodríguez afirmó que quienes no deseen participar en el diálogo no serán necesarios y “que después no se vayan a chillar a las Cortes Españolas”.

Indicó que estas consultas incluirán a otros sectores de la sociedad civil, incluyendo el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Rodríguez aclaró que cualquier propuesta será evaluada por una “comisión especial”, la cual él preside.

El pasado 13 de agosto, Rodríguez propuso modificar todas las leyes electorales para eliminar la observación internacional, en respuesta a los cuestionamientos emitidos por el Centro Carter y el Panel de Expertos de la ONU sobre los resultados de las presidenciales.

La idea fue respaldada por el presidente Nicolás Maduro el 22 de agosto. “Ya basta con el fascismo, ya basta con la extrema derecha (…) que no puedan participar en procesos electorales aquellos que desconozcan las leyes, los poderes públicos, la Constitución y pretendan imponer un régimen fascista”.

Oposición no asistirá al diálogo propuesto por Jorge Rodríguez para revisar leyes electorales

La líder de la oposición, María Corina Machado, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) y demás fuerzas democráticas que respaldan a Edmundo González Urrutia, emitieron un comunicado en rechazo a la invitación del gobierno de Nicolás Maduro para la «jornada de diálogo» que plantea la revisión de las normas y leyes sobre procesos electorales y partidos políticos, reseña Tal Cual en su portal.

En el comunicado, los representantes de la oposición subrayaron que ya habían propuesto múltiples ocasiones de negociación para una transición democrática ordenada, cuyo punto de partida es el respeto a la voluntad popular expresada en las elecciones del 28 julio de 2024, que establecería que el #10enero «González Urrutia tome posesión del cargo de Presidente Constitucional de Venezuela».

Mientras que el ministro del Interior, Diosdado Cabello, respondió al comunicado de la oposición durante su programa semanal “Con el mazo dando”, y criticó a la PUD por no aceptar los resultados del CNE.

“Digo yo inocentemente, si estoy en una liga de beisbol y yo llego al juego de beisbol y, desde que comienza el juego, yo comienzo en el primer juego a protestar a los umpires, al árbitro, los empujo, los insulto, me botan del juego”, dijo.

Momentos antes, aseguró que Maduro —quien está en el poder desde 2013— comenzará su nuevo mandato el 10 de enero.

