Angélica Zúñiga llevó al Zulia hasta lo más alto con su jaque mate

A inicios de mayo, la jovencita ajedrecista zuliana Angélica Zúñiga se consagró campeona del Festival de Ajedrez Escolar Guayana 2025, celebrado en Puerto Ordaz, logrando un puntaje perfecto de 7/7 en la categoría sub-9 femenino.

Con este triunfo, Zúñiga se convirtió en la única representante zuliana en su categoría para representar a la nación en los próximos torneos internacionales, donde buscará dejar en alto el nombre de Venezuela.

La jovencita ajedrecista marabina conversó con Noticia Al Día para contar su desempeño en la competencia, inicios y metas a futuro dentro de la disciplina.

Compromiso y talento en el tablero

"Me sentí contenta de ganar mi primer campeonato nacional", expresó la pequeña campeona, quien destacó el desafío competitivo que sostuvo ante la representante de Barinas en la tercera ronda.

"Admiro mucho a mi profesora y quiero seguir ganando", añadió entre risas.

Zúñiga practica ajedrez todos los días junto a su hermana, excepto los domingos, día que dedica a la iglesia para agradecer a Dios por sus bendiciones. Además, su talento trasciende el tablero: toca violín y brilla en el cuadro de honor de su colegio, consolidándose en su formación académica, deportiva y artística.

Una formación de excelencia

Su preparación comenzó hace tres años en la Escuela Ajedrez de Calle, mientras que la instrucción de Mervin González (Maestro Nacional), Renny Roldán (Experto Nacional) y Elibeth Villarreal (Presidenta de Asociación Zuliana de Ajedrez), ha sido de gran ayuda para su evolución en la disciplina.

Orgullo familiar y futuro prometedor

Tras la victoria en Guayana, sus padres expresaron su orgullo por el esfuerzo y dedicación de Angélica, quien desde su viaje a Puerto Ordaz prometió dejar el nombre del Zulia en alto con determinación y éxito.

El talento y la pasión de esta joven promesa del ajedrez continúan marcando su camino hacia un futuro brillante.

