Lunes 03 de noviembre de 2025
Así celebró Miguel Rojas el bicampeonato de los Dodgers tras su heroica actuación

El experimentado infielder venezolano protagonizó un momento lleno de ternura y amor junto a su familia tras ganar su segundo anillo de Serie Mundial en Grandes Ligas

Por Daniel García

Así celebró Miguel Rojas el bicampeonato de los Dodgers tras su heroica actuación
Foto: Agencias
El infielder venezolano Miguel Rojas se convirtió en uno de los protagonistas en la conquista del segundo título consecutivo de Serie Mundial por parte de los Dodgers de Los Ángeles. Su actuación fue decisiva tanto en la defensa y en el bateo, dejando una huella imborrable en una serie cargada de dramatismo en el Rogers Centre, casa de los Azulejos de Toronto.

El mirandino conectó un cuadrangular en el noveno episodio que empató el juego y lo llevó a entradas extras, abriendo la puerta para que los californianos se impusieran finalmente sobre los Azulejos de Toronto. En esa misma entrada, también fue determinante a la defensiva al forzar un out en el home con las bases llenas, evitando que su equipo fuera dejado en el terreno.

Tras la victoria, Rojas protagonizó una emotiva celebración junto a su familia. “¡Te amo, hijo! ¡Te amo!”, gritaba con alegría mientras abrazaba a su pequeño hijo. Luego, su hija corrió hacia él entre gritos de “¡Papá!”, fundiéndose en otro abrazo lleno de ternura. Su esposa se unió poco después, y entre lágrimas, compartieron un momento de profunda emoción. “¡Te lo dije! ¡Te lo dije!”, le expresó Rojas, reflejando la fe que mantuvo durante toda la serie.

En declaraciones a MLB en Español, el infielder calificó su jonrón como el “batazo más importante” de su vida. “Mi objetivo era simplemente ponerme en base para Shohei Ohtani, pero cuando el destino te llama, no puedes fallar. Llegó mi momento y lo aproveché”, comentó el criollo.

