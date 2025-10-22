Azulejos y Dodgers inician este 24 de octubre la Serie Mundial 2025

Azulejos de Toronto y Dodgers de Los Ángeles lucharán por el título de Serie Mundial en una serie, donde el mejor de cuatro compromisos será el nuevo monarca de MLB. El cuadro de Toronto vuelve al escenario final con la oportunidad de alcanzar el título después de 1993, mientras que los californianos buscan el bicampeonato.

La Serie Mundial 2025 arranca este viernes 24 de octubre con el primer duelo entre los Azulejos de Toronto y los Dodgers de Los Ángeles en el Rogers Centre, casa del equipo canadiense. El encuentro está pautado para las 8.00 p.m. hora de Venezuela, al igual que el resto de los partidos de la serie.

El Juego 2 se disputará el sábado 25 de octubre, también en Toronto, con el mismo horario de inicio: 8.00 p.m.. Luego, la acción se trasladará a California para el Juego 3, programado para el lunes 27 de octubre en el Dodger Stadium de Los Ángeles.

El Juego 4 se jugará el martes 28 de octubre, y de ser necesario, el Juego 5 se celebraría el miércoles 29 de octubre, ambos en territorio angelino y comenzando a las 8.00 p.m, hora venezolana.

Si la serie se extiende más allá de cinco partidos, el Juego 6 regresaría a Toronto el viernes 31 de octubre, y el Juego 7, decisivo en caso de empate, se jugaría el sábado 1 de noviembre, también en el Rogers Centre. Ambos encuentros mantendrían el horario de las 8.00 p.m. para Venezuela.

