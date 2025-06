Cámara Venezolana de Centros Comerciales espera altas ventas en ‘Black Friday’ y Navidad

La directora ejecutiva de la Cámara Venezolana de Centros Comerciales (Cavececo), Claudia Itriago, expresó que tienen altas expectativas en la temporada de Black Friday y en la decembrina.

"He visto descuentos variados de 10 %, 20 y hasta 30 % pero he visto poco 50 y 70 %, pero he notado que la distorsión con el tipo de cambio también genera la incertidumbre de cómo hacer descuentos por los costos de reposición", precisó.

En ese sentido, mencionó que los centros comerciales están preparados incluyendo los de Nueva Esparta a pesar de las intensas fallas en el servicio eléctrico que se registró hace días.

También destacó, en una entrevista concedida a Unión Radio, que Venezuela ha avanzado en cuanto a la modalidad de autopago y otras tecnologías en los comercios.

"Siempre el venezolano espera que sus centros comerciales les den alegría, emoción y esparcimiento. Que podamos darle un beneficio real a los visitantes para que puedan hacer sus compras durante todo el mes", dijo.

Noticia al Día/Con información de Unión Radio