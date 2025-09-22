Campeonas suramericanas de voleibol arribaron al país

Este lunes, la selección femenina de voleibol sub-17 regresó a Venezuela tras conquistar el título del Campeonato Suramericano, un logro inédito que marca la historia en el deporte nacional.

El Aeropuerto Internacional de Maiquetía se convirtió en escenario de celebración y orgullo patrio. Bajo un ambiente festivo, colmado de alegría, color y emoción, decenas de familiares, amigos y representantes deportivos recibieron a las jóvenes campeonas con aplausos, pancartas y cánticos tras la hazaña continental.

Venezuela protagonizó una destacada actuación en el torneo sudamericano celebrado en Ecuador, donde logró imponerse con autoridad ante selecciones como Chile, Brasil y Colombia, luego de un tropiezo inicial frente a Argentina en su debut. Esta serie de triunfos permitió a la delegación nacional asegurar, por primera vez en su historia, la clasificación al Campeonato Mundial de la categoría femenil.

