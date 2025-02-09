Cancelan todas las alertas de tsunami que fueron activadas tras un terremoto en las Islas Caimán

El Centro Nacional de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos canceló, este mismo sábado, todas las alertas de tsunami que se habían activado tras un terremoto de magnitud 8 en las Islas Caimán.

"La amenaza de tsunami ha pasado. No hay alertas publicadas para los Estados Unidos ni para los socios internacionales", anotó el centro en un mensaje de X.

No obstante, Servicio Meteorológico Nacional dijo que es posible que se observen corrientes inusuales en algunas áreas.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS por sus siglas en inglés) informó hoy de un terremoto de magnitud 8 en la escala de Ritcher y que el epicentro preliminarmente se registró a 202 kilómetros al suroeste de Georgetown.

Por su parte, la Administración Nacional de Océanos y Atmósfera de Estados Unidos (NOAA) emitió luego una alerta de tsunami para las zonas costeras de más de una docena de países caribeños, entre ellos Islas Caimán, Cuba, Panamá, Colombia, Haití, Aruba, Belice, Costa Rica, Bahamas, República Dominicana y Honduras.

Noticia al Día/Con información de EFE