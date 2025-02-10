Canciller colombiana presentó su "renuncia protocolaria" al presidente Petro

La canciller colombiana, Laura Sarabia, presentó su "renuncia protocolaria" este domingo solicitada por el presidente Gustavo Petro a todo su gabinete de ministros, horas antes de emprender un viaje con el gobernante a Emiratos Árabes Unidos y Catar.

"He expresado en repetidas ocasiones que no hay mayor privilegio ni honor que servir a los y las colombianas. Con el propósito de que pueda tomar las decisiones que considere más adecuadas, me permito presentar mi renuncia protocolaria al presidente", escribió Sarabia en su cuenta de X.

La canciller, que está en el cargo desde hace solo once días, respondió así a la petición que le hizo Petro a todos sus ministros de renunciar en momentos en que su Gobierno vive una crisis expresada en el malestar de varios de ellos en la polémica reunión del gabinete ministerial que fue transmitida a todo el país por televisión y redes sociales el pasado martes.

Sarabia hace parte de la comitiva con la que Petro emprenderá un viaje de seis días a Emiratos Árabes Unidos y Catar.

En el primer país, el mandatario participará en la Cumbre Mundial de Gobiernos que se celebrará en Dubái los próximos 11 y 12 de febrero.

El viaje tiene carácter de visita oficial a Emiratos Árabes Unidos y durante su estadía en Dubái "el mandatario sostendrá reuniones bilaterales con líderes de diferentes países con el propósito de fortalecer las relaciones diplomáticas y comerciales de Colombia en el escenario global", según la Presidencia.

En Catar, a donde llegará la comitiva colombiana el jueves, Petro mantendrá reuniones con el Emir de Catar, Tamim bin Hamad Al Thani; con el ministro de Energía, Saad bin Sherida Al-Kaabi, y con otras autoridades del país.

Petro solicito renuncia a miembros de su gabinete

Petro solicitó este domingo la renuncia protocolaria a todos sus ministros y otros altos funcionarios del Gobierno y anunció que "habrá algunos cambios en el gabinete para lograr mayor cumplimiento en el programa ordenado por el pueblo".

Minutos después de que Petro publicara este mensaje, la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, presentó su "renuncia irrevocable" al cargo y agradeció al presidente por haberle permitido trabajar en una "agenda política a favor de millones de trabajadores y trabajadoras, en la necesidad de cumplir con el mandato popular del Gobierno del Cambio".

La polémica reunión del gabinete ministerial del martes, que duró seis horas durante las cuales el mandatario y diferentes miembros del Gobierno se acusaron y recriminaron por fallas en la gestión, llevó al día siguiente a la renuncia del director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Jorge Rojas, hombre de confianza del presidente, y del ministro de las Culturas, Juan David Correa.

Luego dejó su cargo la secretaria jurídica de la Presidencia, Paula Robledo, y hoy anunció su salida la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, quien trabajó con Petro cuando fue alcalde de Bogotá (2012-2015).

Noticia al Día/Con información de EFE