"Casos de los agentes incursos en tráfico de drogas golpea la moral": Douglas Rico

El director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Douglas Rico, confirmó la detención 1 del comisario-jefe Luis Orlando Revilla Chirinos, quien se desempeñaba como jefe de la delegación del Cicpc en el estado Táchira. La detención se debe a su presunta vinculación con una red de funcionarios dedicada al tráfico de drogas.

Según Rico, el grupo criminal operaba en Táchira y estaba siendo investigado desde hace tres meses.

Otros funcionarios implicados y material incautado

Además de Revilla Chirinos, el director del Cicpc confirmó la detención de otros cinco agentes de la policía científica. Los detenidos son los inspectores Honeide Dugarte Dugarte y José Daniel Moncada Zambrano, así como los detectives Jeferson Orlando Sierra Varela, José Gregorio Rodríguez Castro y Daneyber Orlando Guerrero Mora. Esta información había sido previamente reportada por Últimas Noticias.

Como resultado de la operación, hasta el momento se han incautado 170 panelas de cocaína de alta pureza, con un peso total de 189 kilos. También se confiscaron cuatro vehículos, entre ellos uno con logotipos del Cicpc y una unidad de Expresos San Cristóbal que, según las investigaciones, era utilizada para trasladar la droga hacia Caracas.

Impacto en la Institución

El director Douglas Rico lamentó la situación, afirmando que “este caso golpeó la moral y la dignidad de muchos hombres y mujeres que aquí trabajamos”. Asimismo, convocó a sus compañeros de trabajo a no desanimarse por “la acción de unos pocos”.

