Miércoles 20 de agosto de 2025
Chile gestiona extradición de Alberto Carlos Mejía Hernández capturado en Colombia

El venezolano señalado de sicario fue capturado el sábado 16 de agosto en Barrancabermeja, Santander, durante un operativo coordinado entre la Policía Nacional de Colombia, la Oficina Central Nacional de Interpol

Por Ernestina García

Chile gestiona extradición de Alberto Carlos Mejía Hernández capturado en Colombia
Foto: Chile gestiona extradición de Alberto Carlos Mejía Hernández capturado en Colombia
El gobierno de Chile está llevando a cabo un proceso para solicitar la extradición de Alberto Carlos Mejía Hernández, líder del Tren de Aragua, a la administración de Gustavo Petro en Colombia.

Mejía Hernández, señalado por la Justicia chilena como implicado en el asesinato de José Felipe Reyes Ossa, conocido como "El Rey de Meiggs", fue capturado el sábado 16 de agosto en Barrancabermeja, Santander.

Su detención se logró gracias a un operativo coordinado entre la Policía Nacional de Colombia, la Oficina Central Nacional de Interpol y autoridades chilenas.

El ministro de Seguridad de Chile, Luis Cordero, destacó la cooperación internacional que permitió la captura de uno de los criminales más buscados en territorio chileno y confirmó que el proceso de extradición ya está en curso.

Noticia al Dia/Espectador

