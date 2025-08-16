Chiqui Delgado cumpleaños este 17 de agosto: Así luce y se siente a sus 52

Chiquinquirá Delgado, la zuliana que triunfa en Estados Unidos cumple 52 años este 17 de agosto y lo celebra a lo grande y haciendo confesiones.

Madre de dos hijas, Marielena Dávila y Carlota Sarcos, Chiqui asegura que ese ha sido su mejor rol.

La exmiss, actriz, animadora, modelo y también exitosa diseñadora de interiores, hubo quienes se percataron de un cambio en su rostro y así lo hicieron saber.

Recientemente le preguntaron sobre la salud de la mujer cuando se acerca el periodo de la menopausia. ¿Cómo lo está llevando ella y qué hace para sentirse mejor?

Y la famosa confesó. "Cuando tienes desbalance en tus hormonas, te sientes otra. Piel seca, insomnio, fatiga, etc", reconoció. Por eso decidió dar un paso más y someterse a un tratamiento que, asegura, le ha cambiado la vida en ese aspecto.

"Yo decidí comenzar reemplazo hormonal y me he sentido maravillosamente con los resultados", escribió junto a una foto donde luce más espectacular que nunca.

