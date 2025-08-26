Martes 26 de agosto de 2025
Científicos presentan a la comunidad internacional la ‘Serpiente Dormilona’ descubierta en Los Andes venezolanos

Una nueva especie de ofidio

Por Candy Valbuena

Científicos presentan a la comunidad internacional la ‘Serpiente Dormilona’ descubierta en Los Andes venezolanos
Foto: Luis Felipe Esqueda
Un grupo de científicos presentó a la comunidad científica internacional el descubrimiento de una nueva especie de ofidio en Los Andes venezolanos, específicamente en varias zonas montañosas del estado Trujillo, como Alto de Tomón, Escuque, Monte Carmelo y Boconó. La serpiente fue clasificada dentro de la familia Colubridae, la más grande y diversa del mundo, y pertenece al género Atractus.

Santos Bazó, herpetólogo y protector de serpientes, explicó en entrevista concedida al Circuito Éxitos que "esta serpiente ya está reportada y tiene un nombre popular, llamada ‘Serpiente Dormilona’ porque es un animal muy pasivo, típico de los Andes". Agregó que "el contacto que se tiene con ella es de esa forma y el nombre científico es Atractus nemosophis".

La serpiente descubierta mide entre 45 y 50 cm de longitud, no es venenosa y se caracteriza por su comportamiento tranquilo y comunitario frente a los seres humanos.

Además, posee una piel lisa y brillante, lo que la diferencia de otras especies en la región. Este hallazgo representó un avance importante para el conocimiento de la herpetofauna andina y subraya la riqueza biológica de Venezuela.

Lee también: Científicos descubren serpiente dormilona de los pastos en Trujillo 

Noticia al Día/Con información de UR

Temas:

"Un regalo muy generoso, el de reunirnos a todos, celebrando el poder de la música": Dudamel sobre la actuación de El Sistema de Orquestas de Venezuela junto a Coldplay

Durante las próximas tres semanas, casi un millón de personas verán a los talentosos chamos de ‘El Sistema’ en el escenario de Wembley.
El bebé de las cotufas se robó el protagonismo en la MLB

Un niño cautivó a miles de fanáticos de Grandes Ligas
Sergio "Checo" Pérez y Valtteri Bottas serán los pilotos oficiales de Cadillac Racing para la temporada 2026 de Fórmula 1

Ambos pilotos iniciarán trabajos de simulación y desarrollo en el último trimestre de 2025, con miras a las pruebas oficiales de pretemporada en febrero de 2026.

