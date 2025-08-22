Colombia volvió a ser sacudida por un nuevo ataque con explosivos

A menos de 24 horas del mortal ataque terrorista en Cali, la capital del departamento del Valle del Cauca, Colombia registró otro atentado la madrugada de este viernes 22 de agosto en la capital de Caquetá, Florencia.

El hecho ocurrió horas después de conocerse el acto terrorista ocurrido en Cali y el ataque a un helicóptero de la Policía en Amalfi, Antioquia.

En pleno centro de la ciudad, a tan solo una cuadra de la Alcaldía municipal, detonó un artefacto explosivo. Se trata de una zona de alto tránsito comercial, de acuerdo a la información preliminar que recoge El Tiempo.

La detonación provocó daños materiales en diversos establecimientos, aunque de momento no se han reportado víctimas. El artefacto, de bajo poder según las autoridades, solo causó daños en vitrinas, fachadas y estructuras cercanas.

El suceso ha tenido lugar un día después de que circularan en redes sociales audios que advertían a los ciudadanos que evitaran desplazarse por el centro de la urbe.

Recompensas por 5 cabecillas

Esta semana, el ministro de Defensa colombiano, Pedro Sánchez, difundió un cartel con los rostros de cinco cabecillas de las disidencias de las FARC que han asumido el control de las actividades criminales en el departamento de Caquetá.

Por el principal de ellos, Juan Antonio Agudelo Salazar, alias Urias Perdomo o Cotíz, se ofrece una recompensa de 200 millones de pesos (casi 50.000 dólares), mientras que por los otros cuatro, las retribuciones oscilan entre 100 y 50 millones de pesos (25.000 y 12.500 dólares, respectivamente).

El nuevo atentado llega después de que el jueves, un ataque dejara al menos seis muertos y cerca de 70 heridos, aparentemente civiles, en las inmediaciones de la base aérea ‘Marco Fidel Suárez’ en Cali.

Noticia al Día/RT