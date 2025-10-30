Cómo enamorar a una maracucha según "El Pollo Brito" luego de fallar un primer intento al hacer una caraqueñada

En el podcast de Juancito, El Pollo Brito explicó cómo enamorar a una mujer oriunda de Maracaibo, estado Zulia.

El artista caraqueño habló sobre su experiencia cuando trataba de conquistar a una marabina. Según El Pollo, el secreto del éxito está en el baile.

Reveló que a la zuliana le encataba bailar, por lo que él decidió ponerle musica de Ruben Blades, sin embargo, eso no fue sufiente, no satisfajo a la chica, quien como buena maracucha, de inmediato, lé solicitó al caraqueño algo más movido, y lo pidió con nombre y apellido, Compadre Polo de Argenis Carruyo, temazo de El Volcán que también grabó El Pollo.

Cuenta "El Pollo Brito", que al colocar la canción CONQUISTÓ EL CORAZÓN de la zuliana.

Debajo el video:

