Cómo enamorar a una maracucha según "El Pollo Brito" luego de fallar un primer intento al hacer una caraqueñada

El artista reveló que el secreto está en la guaracha y dijo cuál con nombre y apellido: Compadre Polo. Eso lo descubrió luego de ponerle Rubén Blades a la dama y que no le gustara

Por Haroldo Manzanilla

Cómo enamorar a una maracucha según
En el podcast de Juancito, El Pollo Brito explicó cómo enamorar a una mujer oriunda de Maracaibo, estado Zulia.

El artista caraqueño habló sobre su experiencia cuando trataba de conquistar a una marabina. Según El Pollo, el secreto del éxito está en el baile.

Reveló que a la zuliana le encataba bailar, por lo que él decidió ponerle musica de Ruben Blades, sin embargo, eso no fue sufiente, no satisfajo a la chica, quien como buena maracucha, de inmediato, lé solicitó al caraqueño algo más movido, y lo pidió con nombre y apellido, Compadre Polo de Argenis Carruyo, temazo de El Volcán que también grabó El Pollo.

Cuenta "El Pollo Brito", que al colocar la canción CONQUISTÓ EL CORAZÓN de la zuliana.

