Convocan al Concurso internacional de ensayo: Fascismo, neo fascismo y otras expresiones similares

Sergio Arria Bohórquez, en tanto que Coordinador Internacional de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad y viceministro de Cultura en el área audiovisual, una vez más hizo un llamado “A la necesidad de tener plena conciencia de las urgencias, de los peligros que enfrenta la humanidad y que son las urgencias que nos convocan, un común que tenemos, más allá nuestras posiciones ideológicas precisas y que tiene que ver con que a todos nos convocan la defensa de la humanidad justamente y en eso somos todas y todos hermanos y hermanas…”.

Abel Prieto, Presidente de Casa de las Américas y ex ministro de Cultura de Cuba estableció algunas claves para este llamado mundial contra el auge del neofascismo: “Yo creo que es importante todo ese trabajo de sembrar ideas, sembrar conciencia en torno a un gran frente antifascista global. Es importantísimo que trabajemos en la gestación de ese frente antifascista global…muchas veces la izquierda ha desatendido los temas de la comunicación; la derecha no los desatiende ni por un segundo…Son las redes —donde se manifiesta mucha gente joven atraída por los grupos fascistas— espacios ideales para que florezca ese tipo de doctrina y congregaciones, porque en ellas no se razona: se reacciona con ira, con odio y se invita a la confrontación más brutal”, agregó Prieto.

Sergio Arria asumió el testigo de dirección de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, de manos del ahora rector del CNE, el poeta Pedro Calzadilla, quien recordaba que “La idea de la red surge en 2003, en México. Luego, al año siguiente, se da el gran encuentro de Caracas, que marca su nacimiento formal. En esa ocasión vinieron al país cerca de 500 figuras del pensamiento y la intelectualidad mundial. Veo la red como una de las instituciones internacionales de mayor peso específico en todo el planeta (…) Esos 21 años de existencia han permitido construir una plataforma de acción que enlaza a figuras y organizaciones sociales cuyo propósito común es la defensa de los principios más esenciales de justicia en el campo internacional. No actúa ceñida a ningún propósito político-partidista específico, sino uniendo voces y acciones para frenar la destrucción de la especie humana. Dentro de esa tarea sin fronteras, Venezuela aparece hoy como el indiscutible centro de gravedad…”, expuso luego.

La Convocatoria

El Concurso internacional de ensayo: Fascismo, neo fascismo y otras expresiones similares estará recibiendo trabajos Hasta el 30 de noviembre de este año.

El Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe Rómulo Gallegos, Celarg (Venezuela), la Casa de Las Américas (Cuba) y la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad convocan a este concurso internacional de ensayo Fascismo, neo fascismo y otras expresiones similares, cuyas bases son las siguientes:

1.- Podrán participar escritores y escritoras sin restricción de nacionalidad, con ensayos de íntegra autoría, original, inédita y en castellano, que aborden de manera específica reflexiones, análisis o investigaciones sobre el fascismo, el neo fascismo y otras expresiones similares. Dichos trabajos no pueden estar sometidos a otro concurso o proceso académico que limite su publicación. Se admitirán trabajos con más de un autor o autora.

2.- Las obras participantes serán recibidas desde la publicación de las presentes bases hasta el 30 de noviembre de 2024, y ser enviadas únicamente al correo electrónico: [email protected]

3.- En dos archivos adjuntos, independientes, se recibirán: Archivo A): La obra con una extensión mínima de 10 cuartillas y máximo de 30; espacio 1.5, en letra Times New Roman, tamaño 12 puntos, en formato PDF, firmado bajo seudónimo o lema. Archivo B): El nombre del ensayo, seudónimo, y los datos del autor (nombre completo, lugar de nacimiento, dirección de habitación, número telefónico, dirección electrónica y breve reseña biobibliográfica).

4.- Se otorgará un premio consistente en un certificado más la siguiente cantidad en metálico: mil dólares estadounidenses, más su publicación. El jurado podrá determinar menciones honoríficas a los ensayos que, de acuerdo con el veredicto, ameriten de su divulgación en la mencionada publicación.

5.- Se constituirá un jurado cuyos integrantes serán dados a conocer de manera oportuna. El fallo será inapelable.

6.- El veredicto del presente concurso será publicado por los medios de comunicación y cuentas en redes digitales de las instituciones convocantes.

7.- Lo no previsto en la presente convocatoria será resuelto a criterio del jurado y el equipo organizador. La participación en este concurso supone el conocimiento y aceptación de las bases.



Organizan

Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe Rómulo Gallegos (CELARG) Casa de las Américas Red de Intelectuales y Artistas y Movimientos en Defensa de la Humanidad (REDH)

Participan diversos Grupos de Trabajo CLACSO.



