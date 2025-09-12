Viernes 12 de septiembre de 2025
Copa Airlines trabaja para restablecer todas sus rutas en Venezuela

El gerente de la aerolínea explicó que ya cuentan con dos frecuencias diarias a Maiquetía, y están en trámites con la autoridad aeronáutica para poder iniciar la tercera

Por Candy Valbuena

Copa Airlines trabaja para restablecer todas sus rutas en Venezuela
Foto: Referencial
El gerente general de Copa Airlines en Venezuela, Roberto Pulido, informó que regresa nuevamente a trabajar en la empresa y está tratando de impulsar y recuperar las operaciones que tenían en Venezuela antes de la suspensión que sufrió la línea aérea.

Asimismo, resaltó que el plan de la aerolínea es "conectar a Venezuela cuantas veces sea posible en cada una de las ciudades donde operamos".

Recordó que antes de la suspensión, Copa Airlines tenía tres frecuencias diarias Caracas-Panamá, y aparte tenían una frecuencia diaria a Valencia, una frecuencia diaria a Maracaibo, tres frecuencias diarias a Barquisimeto y tres frecuencias diarias a Barcelona, estado Anzoátegui.

Pulido puntualizó que el plan es recuperar todas esas frecuencias y rutas: "Ya contamos con dos frecuencias diarias a Maiquetía, estamos en los trámites con la autoridad aeronáutica para poder iniciar la tercera frecuencia, con lo cual llegaríamos a lo que teníamos originalmente, y así sucesivamente con el resto de las operaciones".

Las declaraciones las ofreció Pulido en Fedecámaras Radio, quien añadio que Copa Airlines se caracteriza por ser la línea aérea más puntual de Latinoamérica en los últimos 10 años, tener aviones de última tecnología y tener el Hub de las Américas en Panamá.

Lee también: Copa Airlines también reanuda operaciones entre Panamá y Venezuela con un vuelo diario desde el próximo martes 27-May

Noticia al Día/Con información de B y N/Fedecámaras Radio

