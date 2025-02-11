Cruz Roja venezolana brinda asistencia humanitaria a migrantes deportados de EEUU

La Cruz Roja de Venezuela brindará asistencia humanitaria a los migrantes deportados de Estados Unidos, informó este lunes la organización tras el arribo al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetía de dos vuelos con 190 venezolanos.

"La atención humanitaria empezó este lunes con la llegada a Venezuela de los dos primeros vuelos de migrantes, a quienes la Cruz Roja, a través de sus voluntarios y en coordinación con las autoridades del gobierno nacional, pudo brindar sus servicios de atención primaria y apoyo psicosocial", indicó la organización en nota de prensa.

Señaló que un equipo formado por 40 voluntarios multidisciplinarios, médicos y socorristas, acompañó la llegada de este grupo de migrantes y les hizo entrega de "kits de higiene personal y refrigerios, así como medicamentos en los casos que fuese necesario".

Este lunes, el presidente Nicolás Maduro, informó que, alrededor de 190 venezolanos deportados fueron recogidos en el estado de Texas, Estados Unidos, por dos aviones de la aerolínea estatal Conviasa, que fueron enviados por Venezuela como parte del Plan Vuelta a la Patria.

Lee también: Maduro asegura que si EEUU levanta las sanciones contra Venezuela "ningún migrante saldrá de nuevo del país"

Noticia al Día/Con información de El Nacional/NDP