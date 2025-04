Demi Moore a los 62 años sigue reinando

Demi Moore, ícono de Hollywood y referente de empoderamiento femenino, ha vuelto a sorprender al mundo con una portada que desafía las normas tradicionales de belleza y edad. A sus 62 años, la actriz posó para W Magazine en una sesión fotográfica que combina fuerza, estilo y actitud.

En la imagen principal, Moore luce un atuendo deportivo compuesto por pants, un top ajustado y pesas en mano, pero con un giro inesperado: unos tacones altos que elevan el concepto de la fotografía. La combinación, aunque poco convencional, refleja una declaración poderosa sobre cómo las mujeres pueden redefinir los estándares de belleza y abrazar su autenticidad en cualquier etapa de la vida.

“Quería mostrar que la edad no define los límites de lo que podemos hacer o cómo debemos vernos”, comentó Moore en la entrevista que acompaña la sesión. Con una carrera que abarca más de cuatro décadas, la actriz ha demostrado ser una figura constante de reinvención, tanto en su vida profesional como personal.

La sesión fotográfica, realizada para el Volume One 2025: The Best Performances Issue de la revista, estuvo a cargo de los fotógrafos Mert Alas y Marcus Piggott, con estilismo de Sara Moonves, editora en jefe de W Magazine. El maquillaje fue obra de Sam Visser, mientras que el cabello estuvo a cargo de Paul Hanlon.

La fotografía buscó capturar la dualidad entre la fuerza física y la elegancia que caracteriza a Moore. Su elección de posar con pesas simboliza el poder y la resiliencia, mientras que los tacones añaden un toque de glamour que recuerda su estatus como ícono de estilo.

Esta portada no solo celebra el legado de Demi Moore en la industria del entretenimiento, sino que también envía un mensaje inspirador a las mujeres de todo el mundo: la edad no es una barrera, sino una oportunidad para seguir brillando con confianza y determinación. Con esta aparición en W Magazine, Moore reafirma que el empoderamiento no tiene fecha de caducidad y que la belleza auténtica radica en abrazar cada etapa de la vida con gracia y valentía.

