Desempolvan proyecto Cátedra Luis Aparicio para entregarlo al gobernador Rosales el 11-11

Una comitiva organizada para reactivar el proyecto de la creación de la cátedra Luis Aparicio, que se impartiría en las escuelas de educación primaria del Zulia, sostuvo la primera reunión de trabajo con las autoridades deportivas del estado, quiénes dieron el visto bueno a la iniciativa desempolvada tras varios años engavetada, este martes, en la villa deportiva.

El plan, que nació en la década de 2000 y fue oficializado en 11 de noviembre de 2011, conjuntamente con el Día de Luis Aparicio, será presentado nuevamente al gobernador Manuel Rosales Guerrero, o a sus representantes, este 11 de noviembre de 2024, con el objetivo de que, de una vez por todas, se ponga en práctica en las escuelas estatales.

La comitiva está integrada por Enrry Rosales, representante de la Federación Venezolana de Béisbol y uno de los artífices del proyecto; Macoli McGregor, presidente de la Federación Venezolana de Atletismo y de la Coordinadora de Asociaciones Deportivas del estado Zulia; Franklin García, presidente de la Asociación de Softbol del estado Zulia y Jesús Nava, de la fundación Glorias Deportivas de Venezuela. También forma parte de este grupo el Círculo de Periodistas Deportivos de Venezuela.

Por parte de las autoridades deportivas estuvieron presentes, Francisco Riera, subdirector técnico del Instituto Regional de Deportes del estado Zulia (Irdez) y Arturo Moreno, presidente de la villa deportiva Arquímedes Herrera, en representación de la gobernación del Zulia, todo lo cual asignó un carácter institucional a este encuentro.

La agenda tocó, en primera instancia, la celebración del Día de Luis Aparicio, que acontecerá el 11 de noviembre, donde se plantearon y finiquitaron todos los detalles afines, con el visto bueno y aprobación de Arturo Moreno y Francisco Riera.

"Pueden contar con esta institución para ese evento. Todo está garantizado", aseguró Moreno.

El segundo punto de la agenda fue la discusión del proyecto Cátedra Luis Aparicio y su entrega al gobernador Manuel Rosales Guerrero, sobre lo cual también hubo consenso, puntos de encuentro y gran entusiasmo.

"Sobre un homenaje a Luis Aparicio podemos decir que ya nosotros hemos avanzado con la propuesta al gobernador de la creación de un corredor a las Estrella del deporte zuliano y ya está la primera estrella que es, precisamente, la de Luis Aparicio", explicó Moreno.

Ese día (11 de noviembre) como es tradición, se realizará el juego entre las divisas simbólicas de Gavilanes y Pastora, representadas por niños de la categoría iniciación. Posteriormente se entregarán medallas y refrigerios a los participantes conjuntamente con el ticket de entrada para que los niños vean el juego de las Águilas contra los Tigres al siguiente día, 12 de noviembre.

El acto protocolar central de esa jornada será la entrega del documento, a las autoridades deportivas del estado, con la propuesta de la creación de la cátedra Luis Aparicio.

Una vieja deuda con Luis Aparicio

La filosofía de esta propuesta, que originalmente venía acompañada de la construcción de un corredor vial y un museo en Maracaibo con el nombre de Luis Aparicio, tiene como esencia colocar en su justa dimensión la majestad histórica, que ostenta este pelotero zuliano en el deporte venezolano y universal.

Según expresó Enrry Rosales, quien atiza la llama para mantener viva la lucha por conservar la memoria del único venezolano en el Salón de la Fama, "con el paso del tiempo se hace más difícil mostrar a las nuevas generaciones quién era Luis Aparicio. Cada vez nos alejamos más en el tiempo del momento histórico cuando forjó su leyenda y es una deuda de todos los zulianos rescatarla y darla a conocer a la posteridad", apuntó.

El dirigente manifiesta que los logros del Luis Aparicio, nombrado Atleta del Siglo XX, dan para elaborar grandes aportes pedagógicos en la educación zuliana. "Esta materia tendría trascendencia socio educativa, a la vez que se estaría saldando una deuda y cumpliendo un compromiso con la posteridad", acota Rosales.

