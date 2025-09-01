Lunes 01 de septiembre de 2025
Al Dia

Desmantelados laboratorios de explosivos y drones en la Zona de Paz N°1 Táchira y Zulia

En el lugar incautaron 25 radios portátiles de comunicación, 12 equipos de visor nocturno, ocho impresoras 3D, 30 herramientas de uso mecánico, eléctrico e industrial, 10 vehículos tipo moto, mil 120 dispositivos electrónicos para la fabricación de granadas

Por Ernestina García

Desmantelados laboratorios de explosivos y drones en la Zona de Paz N°1 Táchira y Zulia
Foto: Desmantelados laboratorios de explosivos y drones en la Zona de Paz N°1 Táchira y Zulia
El comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) Zulia, Zona de Paz N° 1, G/D Javier Magallanes, informó que se encuentran desplegados para realizar diferentes labores de patrullaje donde se logró la destrucción de un laboratorio para la fabricación de explosivos y drones, esto como parte de la Zona de Paz N°1 Táchira y Zulia.

En el lugar se pudo incautar 25 radios portátiles de comunicación, 12 equipos de visor nocturno, ocho impresoras 3D, 30 herramientas de uso mecánico, eléctrico e industrial, 10 vehículos tipo moto, mil 120 dispositivos electrónicos para la fabricación de granadas, mil 232 dispositivos para la fabricación de drones, 422 aletas estabilizadoras de granadas, 812 chips electrónicos, 12 piezas de construcción de facsímil, seis escopetas calibre 12mm, ocho fusiles AR-15.

Asimismo, se logra la destrucción de campamentos logísticos utilizados para el narcotráfico. También se realiza la incautación de pertrechos alusivos a grupos irregulares como chalecos de asalto, fornituras y uniformes tácticos. Durante esta operación, de igual forma se incautaron 31 mil 500 litros de combustible tipo diésel, 252 detonadores eléctricos, seis pistolas calibre 9 mm y 12 motores fuera de borda.

Noticia al Día/VTV

