“Después de para siempre": el homenaje a Ozzy Osbourne y Black Sabbath en el Baralt

El próximo sábado, 18 de octubre, a las 7:00 pm, el Teatro Baralt vibrará al ritmo del heavy metal más legendario con “Después de para siempre”, un poderoso tributo a Ozzy Osbourne y Black Sabbath, bajo la dirección artística de Luis Salaverría y la producción de Rock en el Baralt.

Este espectáculo rinde homenaje a las distintas eras del “Príncipe de las Tinieblas”, desde los oscuros comienzos con Sabbath hasta los himnos inmortales de su carrera solista. La puesta en escena promete un viaje sonoro y visual cargado de energía, teatralidad y emoción, con una banda en vivo que recrea fielmente el sonido de los grandes clásicos como Paranoid, War Pigs, Mr. Crowley y muchos más.

“Después de para siempre” no es solo un concierto: es una experiencia escénica que celebra la influencia y el espíritu de una de las figuras más icónicas del rock.



Una noche para cantar, vibrar y dejarse llevar por la magia oscura del metal en uno de los escenarios más emblemáticos del país.

Rock en el Baralt es:

Luis Salaverria. Director artístico. Guitarrista.

Jonathan Patiño. Director musical. Guitarrista.

Rafmar Rangel. Directora escénica. Vocalista.

Roberto Martínez. Coordinador de medios. Guitarrista.

David Di Turo. Coordinador de redes. Bajista.

Samuel Lam. Vocalista.

Gabriela Cardozo. Arreglista. Tecladista.

Euler Carrasquero. Baterista.

Carlos Pacheco. Bajista.

Julián Ortega. Tecladista.

Enmanuel Arenas. Coordinador de escena.

Entradas disponibles en taquilla del Teatro Baralt.

Entradas disponibles en taquilla del Teatro Baralt.

https://www.teatrobaralt.org/__sub/rock-en-el-baralt-despues-de-para-siempre/

Noticia al Día

Texto Alexis Blanco