“Después de para siempre": el homenaje a Ozzy Osbourne y Black Sabbath en el Baralt

El próximo sábado, 18 de octubre, a las 7:00 pm, el Teatro Baralt vibrará al ritmo del heavy metal más legendario con “Después de para siempre”, un poderoso tributo a Ozzy Osbourne y Black Sabbath, bajo la dirección artística de Luis Salaverría y la producción de Rock en el Baralt.
Este espectáculo rinde homenaje a las distintas eras del “Príncipe de las Tinieblas”, desde los oscuros comienzos con Sabbath hasta los himnos inmortales de su carrera solista. La puesta en escena promete un viaje sonoro y visual cargado de energía, teatralidad y emoción, con una banda en vivo que recrea fielmente el sonido de los grandes clásicos como Paranoid, War Pigs, Mr. Crowley y muchos más.
“Después de para siempre” no es solo un concierto: es una experiencia escénica que celebra la influencia y el espíritu de una de las figuras más icónicas del rock.
Una noche para cantar, vibrar y dejarse llevar por la magia oscura del metal en uno de los escenarios más emblemáticos del país.
Rock en el Baralt es:
- Luis Salaverria. Director artístico. Guitarrista.
- Jonathan Patiño. Director musical. Guitarrista.
- Rafmar Rangel. Directora escénica. Vocalista.
- Roberto Martínez. Coordinador de medios. Guitarrista.
- David Di Turo. Coordinador de redes. Bajista.
- Samuel Lam. Vocalista.
- Gabriela Cardozo. Arreglista. Tecladista.
- Euler Carrasquero. Baterista.
- Carlos Pacheco. Bajista.
- Julián Ortega. Tecladista.
- Enmanuel Arenas. Coordinador de escena.
Entradas disponibles en taquilla del Teatro Baralt.
https://www.teatrobaralt.org/__sub/rock-en-el-baralt-despues-de-para-siempre/
Noticia al Día
Texto Alexis Blanco