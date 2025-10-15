Miércoles 15 de octubre de 2025
Al Dia

“Después de para siempre": el homenaje a Ozzy Osbourne y Black Sabbath en el Baralt

Este espectáculo rinde homenaje a las distintas eras del “Príncipe de las Tinieblas”, desde los oscuros comienzos con Sabbath

Por Noticia al Dia

“Después de para siempre
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El próximo sábado, 18 de octubre, a las 7:00 pm, el Teatro Baralt vibrará al ritmo del heavy metal más legendario con “Después de para siempre”, un poderoso tributo a Ozzy Osbourne y Black Sabbath, bajo la dirección artística de Luis Salaverría y la producción de Rock en el Baralt.

Este espectáculo rinde homenaje a las distintas eras del “Príncipe de las Tinieblas”, desde los oscuros comienzos con Sabbath hasta los himnos inmortales de su carrera solista. La puesta en escena promete un viaje sonoro y visual cargado de energía, teatralidad y emoción, con una banda en vivo que recrea fielmente el sonido de los grandes clásicos como Paranoid, War Pigs, Mr. Crowley y muchos más.

“Después de para siempre” no es solo un concierto: es una experiencia escénica que celebra la influencia y el espíritu de una de las figuras más icónicas del rock.


Una noche para cantar, vibrar y dejarse llevar por la magia oscura del metal en uno de los escenarios más emblemáticos del país.
Rock en el Baralt es:

  • Luis Salaverria. Director artístico. Guitarrista.
  • Jonathan Patiño. Director musical. Guitarrista.
  • Rafmar Rangel. Directora escénica. Vocalista.
  • Roberto Martínez. Coordinador de medios. Guitarrista.
  • David Di Turo. Coordinador de redes. Bajista.
  • Samuel Lam. Vocalista.
  • Gabriela Cardozo. Arreglista. Tecladista.
  • Euler Carrasquero. Baterista.
  • Carlos Pacheco. Bajista.
  • Julián Ortega. Tecladista.
  • Enmanuel Arenas. Coordinador de escena.
    Entradas disponibles en taquilla del Teatro Baralt.

  • https://www.teatrobaralt.org/__sub/rock-en-el-baralt-despues-de-para-siempre/

Noticia al Día

Texto Alexis Blanco

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

En su plaza, Luis Hómez nos convida a mirar el sol salir sobre nuestro Lago

En su plaza, Luis Hómez nos convida a mirar el sol salir sobre nuestro Lago

OpenAI se adentra al territorio de lo sexual con las próximas actualizaciones de ChatGPT

OpenAI se adentra al territorio de lo sexual con las próximas actualizaciones de ChatGPT

Así luce el nuevo logo de Leones del Caracas para la temporada 2025-2026

Así luce el nuevo logo de Leones del Caracas para la temporada 2025-2026

Messi anuncia la creación de un torneo juvenil con su nombre

Messi anuncia la creación de un torneo juvenil con su nombre

Venite pa’ Maracaibo: cine zuliano que conquista las pantallas de Prime Video (por la Dra. Luz Neira Parra)

Venite pa’ Maracaibo: cine zuliano que conquista las pantallas de Prime Video (por la Dra. Luz Neira Parra)

Dodgers amplían ventaja ante Cerveceros en Serie de Campeonato

Dodgers amplían ventaja ante Cerveceros en Serie de Campeonato

Rescatan a un centenar de ‘esclavos’ en una finca de caña en Brasil

Rescatan a un centenar de ‘esclavos’ en una finca de caña en Brasil

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 15 de octubre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 15 de octubre de 2025

Titulares de la prensa nacional para este miércoles 15 de octubre

Titulares de la prensa nacional para este miércoles 15 de octubre

Onda tropical N° 46 entró al territorio venezolano

Onda tropical N° 46 entró al territorio venezolano

Jorge

Jorge "Tuto" Quiroga se posiciona como el referente del nuevo capítulo político en Bolivia

¿Sabías que existen diferentes tipos de dolor de cabeza?

¿Sabías que existen diferentes tipos de dolor de cabeza?

Trump recibe a Milei en la Casa Blanca y le ofrece respaldo de cara a las Legislativas en Argentina

Trump recibe a Milei en la Casa Blanca y le ofrece respaldo de cara a las Legislativas en Argentina

Fiesta deportiva en San Francisco: “Estrellas de Seguridad” se enfrenta a “Glorias Deportivas del Zulia” este sábado

Fiesta deportiva en San Francisco: “Estrellas de Seguridad” se enfrenta a “Glorias Deportivas del Zulia” este sábado

La historia de amor entre Katy Perry y Justin Trudeau

La historia de amor entre Katy Perry y Justin Trudeau

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Onda tropical N° 46 entró al territorio venezolano

Onda tropical N° 46 entró al territorio venezolano

Jackson Chourio conecta cuadrangular para igualar un histórico récord de Miguel Cabrera en Postemporada

Jackson Chourio conecta cuadrangular para igualar un histórico récord de Miguel Cabrera en Postemporada

Sicarios asesinan a sargento mayor dentro de su camioneta en Cabimas

Sicarios asesinan a sargento mayor dentro de su camioneta en Cabimas

Ya estamos en el Vaticano

Ya estamos en el Vaticano

El artista que puso una sonrisa: La historia detrás de la imagen oficial de José Gregorio Hernández

El artista que puso una sonrisa: La historia detrás de la imagen oficial de José Gregorio Hernández

Noticias Relacionadas

Al Dia

“Después de para siempre": el homenaje a Ozzy Osbourne y Black Sabbath en el Baralt

Este espectáculo rinde homenaje a las distintas eras del “Príncipe de las Tinieblas”, desde los oscuros comienzos con Sabbath
Al Dia

Continúa búsqueda de 14 mineros atrapados en un mina de El Callao tras inundación

Según las autoridades y los mineros, 14 personas quedaron atrapadas dentro de los pozos
Al Dia

Cae otro bono de ‘Fin de Año’ por Patria

El monto asignado asciende a los 20 dólares al cambio del BCV
Canonización

Remodelan hogar de la Beata Carmen Rendiles y levantan plaza en su honor

La iniciativa busca preservar el patrimonio histórico y espiritual asociado a la Beata, cuya canonización ha sido anunciada por el Vaticano para el 19 de octubre de 2025

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025