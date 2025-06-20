Detalle de las balas usadas en el atentado contra Miguel Uribe: Estaban recubiertas de bronce y latón para aumentar su poder letal

La Fiscalía de Colombia ha dado importantes pasos para esclarecer el atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe, quien se encuentra recluido en estado crítico desde hace 13 días en un centro sanitario.

Según los últimos hallazgos, las balas usadas por un sicario menor de edad, a las órdenes de una compleja estructura criminal, estaban recubiertas de bronce y latón para aumentar su poder letal.

Del mismo modo, se determinó que la pistola Glock calibre 9 milímetros que se usó en el ataque también fue intervenida para que pudiera efectuar disparos en ráfaga. Los investigadores apuntan a que esta reforma limitaba la potencia del arma, pero que la modificación de las balas aumentaba la posibilidad de una muerte inmediata.

Hasta ahora hay un cuarto capturado en el caso. Se trata de William Fernando Cruz González, detenido el jueves por su presunta implicación en el atentado contra el senador, el pasado 7 de junio.

Además del menor 15 años, acusado de accionar el arma; han sido capturados Carlos Eduardo Mora González, identificado como el conductor del vehículo en el que huyeron los responsables; y Katerine Andrea Martínez, quien habría entregado el arma utilizada en el ataque.

Noticia al Día/RT