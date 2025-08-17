Detenida en Zulia por hacerse pasar por funcionaria del SAREN: MP la imputará por varios delitos

En una reciente publicación en sus redes sociales, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó sobre la detención de la ciudadana Yelitza Medina en el estado Zulia.

Medina será imputada por el Ministerio Público por los delitos de utilidad ilegal por actos de administración, forjamiento de documentos públicos y usurpación de funciones.

La mujer se hacía pasar por funcionaria del Servicio Autónomo de Registros y Notarías (SAREN) y solicitaba grandes sumas de dinero a cambio de agilizar trámites, buscando así un beneficio económico.

Noticia al Día/RRSS MP