Dojo Tenshikan ganó campeonato de Karate "Grandes maestros"

El dojo zuliano Tenshikan, perteneciente a la Organización Inohue-Ha, se coronó Campeón Absoluto de la Copa "Grandes Maestros" que se llevó a cabo el pasado sábado 25 de octubre en las instalaciones deportivas de la Universidad Rafael Belloso Chacín.

Con un total de 21 medallas de oro, 18 de plata y 10 de bronce, el dojo dirigido por los sensei Daniel y Andrés Huérfano destacó en todas las categorías y ratificó de ésta manera porqué, en los últimos años, es la escuela zuliana de Karate con mayor número de medallas en competiciones nacionales e internaciones.

Noticia al Día/Nota de prensa