Donald Trump considera prohibir la entrada a venezolanos

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, considera prohibir totalmente la entrada a ciudadanos de 11 países, entre los que se encuentra Venezuela.

"La lista de recomendaciones elaborado por funcionarios diplomáticos y de seguridad sugiere una lista roja de 11 países a cuyos ciudadanos se prohibiría rotundamente la entrada en Estados Unidos", informó el ‘New York Times.

Los ciudadanos de los siguientes países tendrían prohibida la entrada a Estados Unidos: Afganistán, Bután, Cuba, Irán, Libia, Corea del Norte, Somalia, Sudán, Siria, Venezuela y Yemen.

También informaba de una lista naranja de Estados en los que se restringirían drásticamente los visados, formada por Bielorrusia, Eritrea, Haití, Laos, Myanmar, Pakistán, Rusia, Sierra Leona, Sudán del Sur y Turkmenistán.

El ‘New York Times’ dijo que los funcionarios habían hablado bajo condición de anonimato y advirtió que la lista había sido elaborada por el Departamento de Estado hace varias semanas, añadiendo que era probable que se produjeran cambios antes de que llegara a la Casa Blanca.

Noticia al Dia / EuroNews